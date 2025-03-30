30 марта на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 29-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Севильей. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда достаточно долго играет под руководством Пеллегрини. Мануэль смог обеспечить стабильно неплохие результаты. Был и пик, с выигранным кубком страны и 5-м местом. Повторить его не получается, скорее приходится констатировать постепенный регресс. Так, в 2023/2024 финишировали на 7-й позиции, причем за него до последнего бились с Вильярреалом.

В новой темпораде проблем хватало. Но, в том числе за счет удачного подписание в январе Антони, получилось прибавить. Сейчас это клуб, что продолжает гонку за победой в Лиге конференций, где в плей-офф прошли уже и Гент, и Виторию Гимараэш. Да и с Ягеллонией фаворит будет очевиден. В Примере были разные отрезки, но с середины февраля, вот уже 5 раз кряду, вышло только выигрывать - таким образом, удалось поравняться с Вильярреалом - оба набрали по 44 очка, и делят 5-е место.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Севилья

Клуб теряла позиции несколько лет кряду. В 2023-м году удалось компенсировать спад очередной уже победой в Лиге Европы. Но в том календарном году закончили 4-м местом в группе Лиги чемпионов. А в Примере дважды кряду ранее стабильно четвертая команда шла в нижней части таблицы.

Исправить дела попытались за счет приглашения летом нового наставника - Хавьера Гарсии Пимьенту. Но результаты пока что не особенно впечатляют, а прогресс скромен. Получилось подняться в середину таблицы, но все равно поражений больше, чем побед, а разница голов отрицательная. Вот и в прошлом сезоне 4-матчевая беспроигрышная серия была прервана домашними 0:1 с Атлетиком.

Статистика личных встреч

Это довольно принципиальное дерби, но четырежды были ничьи, 1:1 или 0:0. И только в октябре на Рамон Санчес Писхуан хозяева выиграли, забив единственный гол с пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к хозяевам. Согласимся, что они и правда готовы наконец-то выигрывать (коэффициент - 2,16).