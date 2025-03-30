Шестая подряд победа в Ла Лиге. Бетис выиграл дерби у Севильи

В матче 29-го тура Ла Лиги «Бетис» выиграл дерби, одержав домашнюю победу над «Севильей» (2:1).

Гости первыми открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Рубена Варгаса, но уже на 25-й минуте Джонни Кардосо сравнял счет.

Перед перерывом Кучо Эрнандес забил гол в раздевалку, который в итоге стал победным.

Эта победа стала шестой подряд для «Бетиса» в чемпионате. Зеленые-белые имеют 47 очков и закрепились на 6-м месте.

«Севилья» с 36 очками остается на 11-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Впереди: Барселона (66), Реал (63), Атлетико (57), Атлетик (53), Бетис, Вильярреал (по 47).

Ла Лига. 29-й тур. 30 марта

Бенито Вильямарин (Севилья)

Бетис – Севилья – 2:1

Голы: Кардосо, 25, Эрнандес, 45+3 – Варгас, 17