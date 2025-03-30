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Чемпионат Испании
Бетис
30.03.2025 22:00 – FT 2 : 1
Севилья
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Испания
30 марта 2025, 23:59 | Обновлено 31 марта 2025, 00:13
123
0

Шестая подряд победа в Ла Лиге. Бетис выиграл дерби у Севильи

Зелено-белые имеют 47 очков и закрепились на 6-м месте

30 марта 2025, 23:59 | Обновлено 31 марта 2025, 00:13
123
0
Шестая подряд победа в Ла Лиге. Бетис выиграл дерби у Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура Ла Лиги «Бетис» выиграл дерби, одержав домашнюю победу над «Севильей» (2:1).

Гости первыми открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Рубена Варгаса, но уже на 25-й минуте Джонни Кардосо сравнял счет.

Перед перерывом Кучо Эрнандес забил гол в раздевалку, который в итоге стал победным.

Эта победа стала шестой подряд для «Бетиса» в чемпионате. Зеленые-белые имеют 47 очков и закрепились на 6-м месте.

«Севилья» с 36 очками остается на 11-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Впереди: Барселона (66), Реал (63), Атлетико (57), Атлетик (53), Бетис, Вильярреал (по 47).

Ла Лига. 29-й тур. 30 марта

Бенито Вильямарин (Севилья)

Бетис – Севилья – 2:1

Голы: Кардосо, 25, Эрнандес, 45+3 – Варгас, 17

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Бетис Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис - Севилья Рубен Варгас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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