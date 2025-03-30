Довбик отреагировал на победу Ромы над Лечче в Серии А, где он забил

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик поделился эмоциями от победы своей команды в матче 30 тура итальянской Серии А против «Лечче», где он отличился единственным голом.

«Было тяжело. У нас было много моментов, и это 3 важных очка для нас. Меня все поддерживают, сегодня было важно забить, и я это сделал», – сказал Довбик.

В нынешнем сезоне «волки» занимают шестую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 52 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Лечче» в Серии А.