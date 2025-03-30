Довбик объяснил, как себя чувствует после матча Серии А, где он был заменен

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик стал героям матча 30 тура итальянской Серии А, где «волки» минимально обыграли «Лечче» (1:0), но получил повреждение.

Клаудио Раньери заменил форварда национальной сборной Украины на 84 минуте игры. Артем покинул поле хромая. Позже Довбик лаконично отреагировал на свое повреждение.

– Хотели бы спросить о повреждении, поскольку в конце матча перед заменой вы хромали. Насколько это серьезная проблема и как вообще чувствуете себя?

– Все нормально, сильный спазм, – лаконично сказал Довбик.

В нынешнем сезоне «волки» занимают шестую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 52 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Лечче» в Серии А.