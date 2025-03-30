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  4. Довбик объяснил, как себя чувствует после матча Серии А, где он был заменен
Италия
30 марта 2025, 20:32 |
1065
1

Довбик объяснил, как себя чувствует после матча Серии А, где он был заменен

Артем заявил, что у него был сильный спазм

30 марта 2025, 20:32 |
1065
1
Довбик объяснил, как себя чувствует после матча Серии А, где он был заменен
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик стал героям матча 30 тура итальянской Серии А, где «волки» минимально обыграли «Лечче» (1:0), но получил повреждение.

Клаудио Раньери заменил форварда национальной сборной Украины на 84 минуте игры. Артем покинул поле хромая. Позже Довбик лаконично отреагировал на свое повреждение.

– Хотели бы спросить о повреждении, поскольку в конце матча перед заменой вы хромали. Насколько это серьезная проблема и как вообще чувствуете себя?

– Все нормально, сильный спазм, – лаконично сказал Довбик.

В нынешнем сезоне «волки» занимают шестую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 52 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Артема Довбика за матч против «Лечче» в Серии А.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Лечче травма Клаудио Раньери
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Saar
Заруба, за останнє єврокубкове  6 місце , не реальне: Рома, Фіорентина, Лаціо і Мілан! Кайф
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