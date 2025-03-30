В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

В начале года болельщики «Ливерпуля» рассчитывали, что любимая команда возьмет в текущем сезоне четыре трофея. Но «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от Плимута (0:1), который ведет отчаянную борьбу за сохранение места в Чемпионшипе. Затем команда Арне Слота прекратила борьбу за победу в Лиге чемпионов, уступив «ПСЖ» в серии пенальти. И наконец, 16 марта «Ливерпуль» в финале Кубка Английской лиги со счетом 1:2 проиграл «Ньюкаслу». Теперь «Ливерпуль» мажет рассчитывать лишь на победу в АПЛ. А вот тут у команды все в порядке. «Ливерпуль» уверенно лидирует. Перед началом тура отрыв от «Арсенала» составлял 12 очков.

Эвертон

«Эвертон» очевидно решил стать самой миролюбивой командой АПЛ. После победы над «Кристал Пэлас» (2:1) 15 февраля, команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), «Брентфордом» (1:1), «Вулверхэмптом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). У «Эвертона» в этом сезоне 13 ничьих. Это больше, чем у любой другой команды АПЛ. В матче против «Ливерпуля», скорее всего, сможет сыграть украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко. Защитник получил травму в матче сборной Украины в Лиге наций. Однако повреждение оказалось менее серьезным, чем казалось на первый взгляд.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли со счетом 2:2. «Эвертон» ушел от поражения, забив в компенсированное время. Из последних пяти матчей два выиграл «Ливерпуль». Одна победа на счету «Эвертона».

«Ливерпуль» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,21 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,79 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Куанса, Макаллистер, Гравенберх, Диас, Собослаи, Салах, Диогу Жота.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски, Гарнер, Гуе, Алькарас, Дукуре, Гаррисон, Бетункал.

Прогноз

«Ливерпуль» победой в дерби попробует реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.