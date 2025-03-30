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Испания
30 марта 2025, 20:48 | Обновлено 30 марта 2025, 21:42
329
0

Барселона не проигрывает 20 матчей подряд во всех соревнованиях 2024/25

«Каталонцы» дома разгромили »Жирону»

30 марта 2025, 20:48 | Обновлено 30 марта 2025, 21:42
329
0
Барселона не проигрывает 20 матчей подряд во всех соревнованиях 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» одержала победу в последней игре чемпионата против «Жироны» и увеличила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 20 матчей (17 побед, 3 ничьи).

30 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

«Каталонцы» в этом сезоне имеют в целом 140 забитых мячей. Последнее поражение испанский гранд потерпел 21 декабря 2024 года в матче чемпионата против «Атлетико» Мадрид (1:2).

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» располагается на первом месте в турнирной таблице (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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