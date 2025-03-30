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  4. Лунин извинился за резонансные слова. Списал на трудности с испанским
Испания
30 марта 2025, 16:28 |
837
1

Лунин извинился за резонансные слова. Списал на трудности с испанским

Ранее СМИ растиражировали заявление украинца, которое могло многим в «Реале» не понравится

30 марта 2025, 16:28 |
837
1
Лунин извинился за резонансные слова. Списал на трудности с испанским
instagram.com/lunin_andrey

Накануне «Реал» в поединке 29-го тура Ла Лиги на своем поле добыл непростую победу над «Леганесом» (3:2), после которой голкипер испанцев Андрей Лунин сделал заявление о необходимости для «бланкос» побеждать «без посторонней помощи».

Эти слова украинского голкипера оказались весьма резонансными для болельщиков и функционеров «Реала», вследствие чего Лунину пришлось их дезавуировать.

Как отмечает LigActu, Лунин извинился за эти комментарии в своем Instagram, заявив, что у него возникли трудности с испанским языком.

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин сыграл всего 5 матчей за «Реал», в которых пропустил 7 мячей, а в двух поединках оставлял свои ворота «сухими».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Реал - Леганес Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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