Лунин извинился за резонансные слова. Списал на трудности с испанским

Накануне «Реал» в поединке 29-го тура Ла Лиги на своем поле добыл непростую победу над «Леганесом» (3:2), после которой голкипер испанцев Андрей Лунин сделал заявление о необходимости для «бланкос» побеждать «без посторонней помощи».

Эти слова украинского голкипера оказались весьма резонансными для болельщиков и функционеров «Реала», вследствие чего Лунину пришлось их дезавуировать.

Как отмечает LigActu, Лунин извинился за эти комментарии в своем Instagram, заявив, что у него возникли трудности с испанским языком.

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин сыграл всего 5 матчей за «Реал», в которых пропустил 7 мячей, а в двух поединках оставлял свои ворота «сухими».