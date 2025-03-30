Лунин извинился за резонансные слова. Списал на трудности с испанским
Ранее СМИ растиражировали заявление украинца, которое могло многим в «Реале» не понравится
Накануне «Реал» в поединке 29-го тура Ла Лиги на своем поле добыл непростую победу над «Леганесом» (3:2), после которой голкипер испанцев Андрей Лунин сделал заявление о необходимости для «бланкос» побеждать «без посторонней помощи».
Эти слова украинского голкипера оказались весьма резонансными для болельщиков и функционеров «Реала», вследствие чего Лунину пришлось их дезавуировать.
Как отмечает LigActu, Лунин извинился за эти комментарии в своем Instagram, заявив, что у него возникли трудности с испанским языком.
В текущем сезоне Ла Лиги Лунин сыграл всего 5 матчей за «Реал», в которых пропустил 7 мячей, а в двух поединках оставлял свои ворота «сухими».
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