Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!
Другие новости
28 января 2025, 19:25 | Обновлено 28 января 2025, 19:32
865
0

ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!

Необычно

28 января 2025, 19:25 | Обновлено 28 января 2025, 19:32
865
0
ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!
Instagram. Джек Грилиш и Саша Эттвуд

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш примеряет на себя роль отца.

Напомним, что в сентябре пара объявила о рождении девочки Милы Роуз.

Издание Daily Mail сделало несколько эксклюзивных фотографий пары в графстве Чешир.

«Пара выглядела расслабленной и удовлетворенной», – пишет издание.

В то же время, далеко не все английские болельщики уверены, что Джек получает удовольствие от прогулки:

«Семейный парень? Он не может выглядеть ещё более незаинтересованным», – написала одна из фанаток Джека в комментариях.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Александра Кучеренко – красота вечеров Лиги чемпионов
До конца сезона. В Челси приняли решение по основному вратарю
ФОТО. Гвардиола и его жена снова вместе? Один обнадеживающий момент
фото lifestyle Джек Грилиш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Футбол | 28 января 2025, 19:17 1
Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро
Первый трансфер при Амориме. МЮ покупает защитника за 30 млн евро

Доргу перейдет в команду португальца

Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Футбол | 28 января 2025, 16:25 13
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ

Александр Зубков может сменить клуб в ближайшее время

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27.01.2025, 21:45
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27.01.2025, 20:33
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Футбол | 27.01.2025, 20:54
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 2
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 25
Футбол
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 6
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем