ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш примеряет на себя роль отца.

Напомним, что в сентябре пара объявила о рождении девочки Милы Роуз.

Издание Daily Mail сделало несколько эксклюзивных фотографий пары в графстве Чешир.

«Пара выглядела расслабленной и удовлетворенной», – пишет издание.

В то же время, далеко не все английские болельщики уверены, что Джек получает удовольствие от прогулки:

«Семейный парень? Он не может выглядеть ещё более незаинтересованным», – написала одна из фанаток Джека в комментариях.