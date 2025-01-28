ФОТО. Джек Грилиш – в роли отца. Такого вы ещё не видели!
Необычно
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш примеряет на себя роль отца.
Напомним, что в сентябре пара объявила о рождении девочки Милы Роуз.
Издание Daily Mail сделало несколько эксклюзивных фотографий пары в графстве Чешир.
«Пара выглядела расслабленной и удовлетворенной», – пишет издание.
В то же время, далеко не все английские болельщики уверены, что Джек получает удовольствие от прогулки:
«Семейный парень? Он не может выглядеть ещё более незаинтересованным», – написала одна из фанаток Джека в комментариях.
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