Бетис – Гент – 0:1. Экономный режим испанцев. Видео голов и обзор

В матче 1/16 финала Лиги конференций испанский «Бетис» встречался с бельгийским «Гентом».

Хозяева поля решили все вопросы еще в первой игре, разгромив «Гент» со счетом 3:0.

В ответном матче «Бетис» играл по счету.

В конце матча гостям удалось забить гол. На 87-й минуте отличился Арчи Браун.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1. Результат первого матча: 3:0

Гол: Браун, 87

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