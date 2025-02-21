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Проходит дальше Бетис
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Гент
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Лига конференций
21 февраля 2025, 03:40 |
10
0

Бетис – Гент – 0:1. Экономный режим испанцев. Видео голов и обзор

Хозяева поля шагают дальше

21 февраля 2025, 03:40 |
10
0
Бетис – Гент – 0:1. Экономный режим испанцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Лиги конференций испанский «Бетис» встречался с бельгийским «Гентом».

Хозяева поля решили все вопросы еще в первой игре, разгромив «Гент» со счетом 3:0.

В ответном матче «Бетис» играл по счету.

В конце матча гостям удалось забить гол. На 87-й минуте отличился Арчи Браун.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1. Результат первого матча: 3:0

Гол: Браун, 87

Видео голов и обзор матча

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Лига конференций Бетис Гент видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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