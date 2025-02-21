Лига конференций21 февраля 2025, 03:40 |
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Бетис – Гент – 0:1. Экономный режим испанцев. Видео голов и обзор
Хозяева поля шагают дальше
21 февраля 2025, 03:40 |
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В матче 1/16 финала Лиги конференций испанский «Бетис» встречался с бельгийским «Гентом».
Хозяева поля решили все вопросы еще в первой игре, разгромив «Гент» со счетом 3:0.
В ответном матче «Бетис» играл по счету.
В конце матча гостям удалось забить гол. На 87-й минуте отличился Арчи Браун.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля
Бетис (Испания) – Гент (Бельгия) – 0:1. Результат первого матча: 3:0
Гол: Браун, 87
Видео голов и обзор матча
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