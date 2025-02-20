Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити

Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем будет вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за перебора желтых карточек.

21-летний англичанин получил предупреждение на 38-й минуте ответного матча против «Манчестер Сити», где «сливочные» разгромили соперника (3:1). Для него это третья желтая карточка в текущем сезоне турнира.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что Джуда дисквалифицировали на два матча за нецензурную лексику в адрес арбитра в матче испанской Ла Лиги против «Осасуны» (1:1).