Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Джуд Беллингем получил желтую карточку, которая не позволит сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем будет вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за перебора желтых карточек.
21-летний англичанин получил предупреждение на 38-й минуте ответного матча против «Манчестер Сити», где «сливочные» разгромили соперника (3:1). Для него это третья желтая карточка в текущем сезоне турнира.
В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».
Ранее сообщалось, что Джуда дисквалифицировали на два матча за нецензурную лексику в адрес арбитра в матче испанской Ла Лиги против «Осасуны» (1:1).
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