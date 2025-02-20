Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 07:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 07:56
1499
2

Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити

Джуд Беллингем получил желтую карточку, которая не позволит сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ

20 февраля 2025, 07:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 07:56
1499
2
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем будет вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за перебора желтых карточек.

21-летний англичанин получил предупреждение на 38-й минуте ответного матча против «Манчестер Сити», где «сливочные» разгромили соперника (3:1). Для него это третья желтая карточка в текущем сезоне турнира.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что Джуда дисквалифицировали на два матча за нецензурную лексику в адрес арбитра в матче испанской Ла Лиги против «Осасуны» (1:1).

По теме:
Анчелотти оценил перформанс Мбаппе в матче с Ман Сити, сравнив с Роналду
Мбаппе – рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЛЧ с сезона 2016/17
Манчестер Сити впервые с сезона 2012/13 не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ
Джуд Беллингем Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Атлетико Мадрид Байер Манчестер Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19 февраля 2025, 13:24 0
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри

Боксер хотел побыть с семьей, поэтому отключил телефон

Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола
Футбол | 20 февраля 2025, 05:41 0
Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола
Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 08:22
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19.02.2025, 08:42
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 23:54
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Віні і Джуді - ввійдуть як "безголові" з Реалу в сезоні 2024/2025.
Ответить
+1
DaVinci
Коли є великий талант, але немає мізків, щоб цим талантом користуватися...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 12
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем