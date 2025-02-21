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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 05:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:31
139
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка

21 февраля 2025, 05:00 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:31
139
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет матчи против Атлетико Мадрид или Байера.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Барселоны или Ливерпуля.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала может сыграть с клубами Фейенорд или ПСВ Эйндховен.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала 4/5 и 11/12 марта

  • ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) / Барселона (Испания)
  • Брюгге (Бельгия) – Лилль (Франция) / Астон Вилла (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) / Байер (Германия)
  • ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) / Интер (Италия)
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) / Арсенал (Англия)
  • Бавария (Германия) – Байер (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания)
  • Боруссия Д (Германия) – Астон Вилла (Англия) / Лилль (Франция)
  • Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) / Ливерпуль (Англия)

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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