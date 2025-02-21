21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет матчи против Атлетико Мадрид или Байера.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Барселоны или Ливерпуля.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала может сыграть с клубами Фейенорд или ПСВ Эйндховен.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала 4/5 и 11/12 марта

ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) / Барселона (Испания)

Брюгге (Бельгия) – Лилль (Франция) / Астон Вилла (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) / Байер (Германия)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) / Интер (Италия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) / Арсенал (Англия)

Бавария (Германия) – Байер (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания)

Боруссия Д (Германия) – Астон Вилла (Англия) / Лилль (Франция)

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) / Ливерпуль (Англия)

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