Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 февраля в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка
21 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал намечен на 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет матчи против Атлетико Мадрид или Байера.
Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Барселоны или Ливерпуля.
Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в 1/8 финала может сыграть с клубами Фейенорд или ПСВ Эйндховен.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
Потенциальные пары 1/8 финала 4/5 и 11/12 марта
- ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) / Барселона (Испания)
- Брюгге (Бельгия) – Лилль (Франция) / Астон Вилла (Англия)
- Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) / Байер (Германия)
- ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) / Интер (Италия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия) / Арсенал (Англия)
- Бавария (Германия) – Байер (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания)
- Боруссия Д (Германия) – Астон Вилла (Англия) / Лилль (Франция)
- Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) / Ливерпуль (Англия)
Сетка плей-офф
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