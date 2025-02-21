ФКСБ – ПАОК – 2:0. Уверенный проход. Видео голов и обзор матча

21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы встречались румынский «ФКСБ» и греческий «ПАОК».

Хозяева поля выиграли первую игру со счетом 2:1, поэтому ответный матч проходил под их контролем.

В первом тайме Юри Чисотти открыл счет, а на 81-й минуте Давид Микулеску удвоил преимущество, обеспечив «ФКСБ» уверенную победу.

В 1/8 финала румынский клуб может встретиться с французским «Лионом» или немецким «Франкфуртом».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

ФКСБ (Румыния) – ПАОК (Греция) – 2:0. Счет первого матча: 2:1

Голы: Чисотти, 30, Микулеску, 81

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