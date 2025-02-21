Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФКСБ – ПАОК – 2:0. Уверенный проход. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше ФКСБ
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 0
ПАОК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 февраля 2025, 03:20 |
13
0

ФКСБ – ПАОК – 2:0. Уверенный проход. Видео голов и обзор матча

Румынский клуб закрепил преимущество

21 февраля 2025, 03:20 |
13
0
ФКСБ – ПАОК – 2:0. Уверенный проход. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы встречались румынский «ФКСБ» и греческий «ПАОК».

Хозяева поля выиграли первую игру со счетом 2:1, поэтому ответный матч проходил под их контролем.

В первом тайме Юри Чисотти открыл счет, а на 81-й минуте Давид Микулеску удвоил преимущество, обеспечив «ФКСБ» уверенную победу.

В 1/8 финала румынский клуб может встретиться с французским «Лионом» или немецким «Франкфуртом».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

ФКСБ (Румыния) – ПАОК (Греция) – 2:0. Счет первого матча: 2:1

Голы: Чисотти, 30, Микулеску, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Микулеску (ФКСБ).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Чизотти (ФКСБ).
По теме:
Бетис – Гент – 0:1. Экономный режим испанцев. Видео голов и обзор
Пафос – Омония – 2:1. Киприотское дерби. Видео голов и обзор матча
Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?
Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест ПАОК видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20 февраля 2025, 06:23 15
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?

В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити

Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20 февраля 2025, 08:12 3
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ

Английский клуб завершил выступления в самом престижном европейском турнире

Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Футбол | 21.02.2025, 02:50
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Без Довбика и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
Футбол | 20.02.2025, 21:48
Без Довбика и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
Без Довбика и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Теннис | 20.02.2025, 03:59
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
20.02.2025, 18:46 9
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 9
Футбол
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем