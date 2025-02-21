Хайденхайм – Копенгаген – 1:3. Немцы прощаются. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля неудачно выступают и в чемпионате
21 февраля в матче 1/16 финала Лиги конференций встречались немецкий «Хайденхайм» и датский «Копенгаген».
Хозяева поля после первого матча вели в счете 2:1.
Однако, как оказалось, этого было недостаточно.
Основное время матча завершилось победой «Копенгагена» со счетом 2:1, а в экстра-тайме датчане забили победный гол.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля
Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) –1:3. Первый матч: 2:1
Голы: Шенца, 74, – Шейха, 37, Дикс, 53 (с пенальти), Уэскас, 114
Видео голов и обзор матча
События матча
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