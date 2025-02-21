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Лига конференций
Хайденхайм
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 3
Копенгаген Проходит дальше
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Лига конференций
21 февраля 2025, 04:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:51
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0

Хайденхайм – Копенгаген – 1:3. Немцы прощаются. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля неудачно выступают и в чемпионате

21 февраля 2025, 04:44 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:51
15
0
Хайденхайм – Копенгаген – 1:3. Немцы прощаются. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля в матче 1/16 финала Лиги конференций встречались немецкий «Хайденхайм» и датский «Копенгаген».

Хозяева поля после первого матча вели в счете 2:1.

Однако, как оказалось, этого было недостаточно.

Основное время матча завершилось победой «Копенгагена» со счетом 2:1, а в экстра-тайме датчане забили победный гол.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Хайденхайм (Германия) – Копенгаген (Дания) –1:3. Первый матч: 2:1

Голы: Шенца, 74, – Шейха, 37, Дикс, 53 (с пенальти), Уэскас, 114

Видео голов и обзор матча

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Уэскас (Копенгаген).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Шинза (Хайденхайм).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Дикс (Копенгаген).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Шейха (Копенгаген).
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Лига конференций Хайденхайм Копенгаген видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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