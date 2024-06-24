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Евро
Албания
24.06.2024 22:00 - : -
Испания
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 01:39 | Обновлено 24 июня 2024, 01:58
66
0

Албания – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

24 июня 2024, 01:39 | Обновлено 24 июня 2024, 01:58
66
0
Албания – Испания. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 24-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Албания и Испания. Матч пройдет в Дюссельдорфе (Германия), на поле стадиона «Меркур Шпиль-арена», начало в 22:00.

Постепенно начинаем узнавать участников плей-офф Евро-2024. На очереди вторая по счету группа, в которой одной команде уже ничего не нужно, а вот трем другим – очень даже есть, за что бороться. У Албании сейчас на счету всего одно очко, но играть она будет против немотивированной Испании, которая заблаговременно выиграла квартет. Если «красно-черные» проиграют, то их уже ничего не спасет, тогда как во всех других вариантах могут быть свои подводные камни.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Албания – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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