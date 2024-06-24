В понедельник, 24 июня, в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» состоится матч третьего тура в рамках квартета B чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Албании и Испании. Стартовый свисток шведского рефери Гленна Нюберга из Сетера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Албания



Сборная Албании на чемпионате Европы. До 2016 года подобное казалось настоящей фантастикой, и понадобилось целых восемь лет кропотливой работы для того, чтобы национальная сборная этой страны повторила свое выдающееся достижение. Тогда все закончилось в группе с Францией, Румынией и Швейцарией. И сейчас, перед заключительным матчем группового этапа, «красно-черных» близки к вылету из турнира.

Но в этот раз команде под руководством Силвиньйо откровенно не повезло. Квартет B за географическим признаком нарекли «южным», и по своему темпераменту он вполне отвечает горячим нравам жителей этих регионов. Но предполагаемым аутсайдерам от этого не легче – Албания подходит к решающей игре всего с одним набранным баллом, поэтому даже ничья ее не особо устроит.

Сценариев тут сразу несколько: от оптимистичного до крайне пессимистичного. Албанцы могут обыграть Испанию, но при этом им надо сделать так, чтобы возможная победа Хорватии над Италией оказалась с меньшей разницей забитых мячей. А иначе придется лезть в такие дебри статистики, что «чистым» выходом в плей-офф со второго места это уже и не назовешь. А вот если «красно-черные» вдруг проиграют или сыграют вничью, а хорваты выиграют, то на этом моменте можно паковать чемоданы. Был шанс избежать этой игры в рулетку, но несколько назад в очной встрече против «клетчатых» команда Силвиньйо его упустила (2:2).

Испания



Впрочем, для Албании все могло быть гораздо хуже, если бы соперник в заключительной игре группового этапа был бы мотивирован к достижению результата. А так – основной состав сборной Испании вполне может позволить себе лишних час-два погулять по Дюссельдорфу, так как свою работу эти футболисты команды Луиса де ла Фуенте выполнили безупречно. «Фурия Роха» уже в плей-офф, и не просто так, а с первого места и с безупречной разницей голов 4:0 за две предыдущие игры.

Что тут сказать? Перед началом турнира Испанию записывали в фавориты лишь по старой памяти и вдогонку сразу можно было услышать рассуждения о том, из каких клубов Ла Лиги везет футболистов на этот турнир де ла Фуенте. Но уже в Германии оказалось, что все эти опции «Реала» и «Барселоны» – лишь красивые обертки, тогда как куда более важно создать костяк, который понимает друг друга просто идеально.

Испания сейчас – это реально «Фурия». Несется как ураган с молодыми исполнителями на флангах и опытной обороной позади, тогда как в центре поля уже насобиралось достаточно гениальных исполнителей, так что и Гави в этой команде места, наверное, не нашлось бы в итоге. На этом турнире вообще зажигает Фабиан Руис, которого в «Пари Сен-Жермен» и видно не было за спиной конкурентов. А еще есть феноменальный Нико Вильямс, который просто не видит перед собой соперников.

Но основа будет отдыхать в предстоящей игре. Де ла Фунте прямо об этом, конечно, не говорил, но можно посмотреть на опыт Юлиана Нагельсманна и сборной Германии из матча накануне, и сделать реально правильный выбор. Система от этого точно не разрушится.

История встреч



Футбольные пути Албании и Испании ранее пересекались 7 раз в рамках отборов на чемпионаты мира и Европы. Наблюдается абсолютное доминирование «Красной Фурии» по количеству побед – 7. Разница голов – 2:29.

Последний раз команды встречались в октябре 2017 года, когда голы Родриго Морено, Иско и Тиаго Алькантары принесли победу испанцам (3:0) в квалификации к чемпионату мира-2018.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний швед Гленн Нюберг, который на своем счету имеет один матч в финальной части текущего Евро. Боковыми рефери станут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист, а резервным арбитром отработает Николай Балакин из Украины. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Кристианом Дингертом из Германии, которому будет помогать Дэвид Кут из Англии и Марко Фритц из Германии. У Нюберга нет опыт проведения матча с участием Албании и Испании.

Ориентировочные составы



Албания: Стракоша – Митай, Джимсити, Айети, Хисай – Рамадани, Асллани – Байрами, Лачи, Асани – Манай.

Испания: Рая – Гримальдо, Лапорт, Вивиан, Навас – Баэна, Субименди, Мерино – Оярсабаль, Хоселу, Ферран.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в этой игре фаворит даже в разобранном составе окажется сильнее.

Прогноз Sport.ua Албания Испания Обе забьют

24 июня, понедельник