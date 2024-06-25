Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Будем морально готовы к игре с любым соперником»
Главный тренер сборной Испании прокомментировал третью победу подряд на Евро
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте проанализировал победу своей команды в третьем туре чемпионата Европы над Албанией (1:0).
«Мы все имеем право мечтать, и мы первые, кто начинает мечтать, но при этом мы должны твердо стоять на ногах. Каждая игра получается напряженной. Мы выиграли все три матча и во всех трех матчах не пропустили – такого добиться непросто. Нам нужно сохранять это хладнокровие.
Вероятно, нам нужно подождать до среды, чтобы узнать, с кем мы встретимся в 1/8 финала, но мы будем морально готовы к игре с любым соперником», – сказал де ла Фуэнте.
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