В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

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Встреча состоялась на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играли вместе с Хорватией и Италией. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Фурия Роха выиграла все матчи квартета и набрала 9 очков, заняв первое место. Албания расположилась на последней строчке с 1 пунктом.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В. Дюссельдорф, 24 июня

Албания – Испания – 0:1

Гол: Торрес, 13

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Видеозапись матча Албания – Испания (0:1)