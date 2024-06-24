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  4. Албания – Испания – 0:1. Фурия Роха выиграла все матчи группы! Видео гола
Евро
Албания
24.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 25 июня 2024, 00:14
1498
0

Албания – Испания – 0:1. Фурия Роха выиграла все матчи группы! Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Евро-2024

24 июня 2024, 22:13 | Обновлено 25 июня 2024, 00:14
1498
0
Албания – Испания – 0:1. Фурия Роха выиграла все матчи группы! Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 прошел матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играли вместе с Хорватией и Италией. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Фурия Роха выиграла все матчи квартета и набрала 9 очков, заняв первое место. Албания расположилась на последней строчке с 1 пунктом.

Евро-2024. 3-й тур

Группа В. Дюссельдорф, 24 июня

Албания – Испания – 0:1

Гол: Торрес, 13

(новость обновляется)

Видеозапись матча Албания – Испания (0:1)

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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