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Евро
Албания
24.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Испания
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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:00 | Обновлено 25 июня 2024, 00:22
763
1

Без сенсации. Испания минимально переиграла Албанию

Команда Силвиньо завершила участие на Евро-2024 с одним зачетным баллом

25 июня 2024, 00:00 | Обновлено 25 июня 2024, 00:22
763
1
Без сенсации. Испания минимально переиграла Албанию
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 3-го тура чемпионата Европы состоялся поединок группы С, в котором встретились сборные Албании и Испании. «Фурия роха», одержав две победы, обеспечила себе не только выход в 1/8 финала, но и первое место группы. Албанцы набрали одно очко, вырвав ничью в компенсированное время матча с Хорватией. Для прохода в плей-офф «орлам» нужно было обыгрывать более статусного соперника. Соперник этот был не мотивирован с турнирной точки зрения, но все-равно в победу сборной Албании в сегодняшнем противостоянии поверить было трудно.

После стартового свистка испанцы завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать подходы к штрафной соперников. Албанцы ожидаемо сконцентрировались на своей половине поля, в первую очередь демонстрируя намерения оборонять свои ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но даже невысокий темп игры позволил номинальным гостям открыть счет в матче. «Звоночки» для албанцев прозвучали после ударов головой от Мерино и Хоселу. В первом эпизоде Стракоша сыграл надежно, а затем мяч пролетел над перекладиной. А вот удар Феррана Торреса, которому ассистировал Ольмо, стал результативным.

Забив гол, испанцы продолжили играть раскрепощенно и, что немаловажно, остро. Прессинг соперников доставлял немало проблем футболистам албанской сборной. «Орлы» делали попытки приблизиться к штрафной сборной Испании, но их наступательные действия были лишены скорости, что позволяло испанцам уверенно справляться с выпадами оппонентов. Мог удвоить преимущество своей команды Ольмо. Сначала удар полузащитника из центра штрафной заблокировал Лачи, а затем Ольмо сыграл на подборе и пробил мимо ворот. Мог отличиться дублем Ферран Торрес, который головой пробил немного выше ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Перед перерывом мы таки дождались первый удар по воротам Испании и он сразу стал опасным. Асллани из-за пределов штрафной пробил сильно, и Рая продемонстрировал свою реакцию. Испанцы сразу ответили ударом Хоселу мимо ближнего угла.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот сборной Албании. Хоселу замкнул навес Гримальдо и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Албанцы начале более активно играть в атаку, но проблем обороне испанцев они доставить не смогли. Испанцы уверенно контролировали ход игры, длинными розыгрышами заставляя соперников тратить силы на отбор мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но минимальный счет оставлял шансы для «орлов». И они попытались этим воспользоваться. Снова довелось демонстрировать свое мастерство Рая, который среагировал на удар Броя. Еще раз из-за пределов штрафной бил Аслани, но на этот раз мяч пролетел мимо ворот. Почувствовав уверенность, албанцы добавили агрессии, но больше угроз своим воротам испанцы не допустили. Снова взяв мяч под контроль, номинальные гости продолжили делать то, чем они занимались большую часть игрового времени.

В компенсированное время албанцы могли вырвать ничью. После навеса со штрафного испанцы не смогли выбить мяч и снова наносил удар Броя, но Рая и в этом эпизоде сыграл надежно. Испанцы удержали минимальное преимущество, добившись максимального результата в групповом этапе. Албанцы же продемонстрировали годную игру в «группе смерти», все-равно заняв в ней последнее место.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 3-й тур.

Албания – Испания - 0:1

Голы: Ферран Торрес, 13

Предупреждения: Байрами, 67, Бериша, 89 – Вивиан, 90

Албания: Стракоша – Митай, Аети, Джимсити, Баллиу – Асллани, Рамадани – Байрами (Ходжа, 70), Лачи (Бериша, 70), Асани (Мучи, 81) – Манай (Броя, 58).

Испания: Рая – Гримальдо, Лапорт (Ле Норман, 46), Вивиан, Навас – Мерино, Субименди – Оярсабаль (Фермин, 61), Ольмо (Баэна, 84), Ферран Торрес (Ямал, 72) – Хоселу (Мората, 72).

Арбитр: Гленн Нюберг (Сетер, Швеция).

Стадион: «Меркур Шпильарена» (Дюссельдорф, Германия).

Удары (в створ): 10 (4) – 17 (3)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 1 – 2.

АЛБАНИЯ - ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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