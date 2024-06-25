Франция – Польша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Французы ведут борьбу за победы в группе, а поляки – только за свой престиж
Во вторник, 25 июня, состоится матч 3-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Франции и Польши. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Франция
Сборная Франции в турнирной таблице группы D лидирует. Правда, не единолично. Имея в активе 4 очка, она делит 1-2 места с командой Нидерландов. Впрочем, у «трехцветных» худшие дополнительные показатели, и они находятся позади «оранжевых».
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На Евро-2024 французы стартовали с минимальной победы со счетом 1:0 в матче с Австрией. Ко всему, игра с альпийцами омрачилась для французской дружины потерей Килиана Мбаппе, который сломал нос. Без этого нападающего Франция во 2-м туре группового турнира разошлась миром со сборной Нидерландов – 0:0.
Сейчас, согласно неподтвержденным данным, Мбаппе уже готов вернуться на поле, чтобы помочь партнерам в заключительной игре группы. Играть он должен будет в специальной маске.
Польша
Сборная Польши занимает 4-е место в таблице квартета D Евро-2024. У нее 0 очков из шести возможных. С такими показателями поляки о плей-офф турнира могут уже не мечтать – выше своей нынешней позиции они не будет, даже если обыграют Францию.
На старте группового турнира футболисты польской команды дали бой Нидерландам, но в итоге проиграли – 1:2. До последнего Кадра билась и в следующем матче турнира против сборной Австрии. Однако результат поединка оказался еще более печальным для поляков – они проиграли со счетом 1:3.
Статистика встреч
Сборные Франции и Польши провели между собой 17 очных поединков.
На счету «трехцветных» 9 победы, у поляков – три. Пять встреч завершились вничью. Мячи - 30:17 в пользу французской сборной.
В последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре. Та встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Они первый гол забили в концовке первого тайма (Жиру), а под занавес второго – довели свой перевес до крупного (Мбаппе оформил дубль). Лишь в компенсированное время Левандовски провел гол престижа.
Прогноз на противостояние
Сборная Польши уже не имеет шансов, чтобы остаться на Евро-2024 и продолжить выступления в плей-офф. После встречи с Францией она однозначно отправится домой. В такой ситуации поляки обязаны сыграть за честь национального флага. И они будут это делать. Другое дело, что их мастерства будет крайне мало для того, чтобы рассчитывать на позитивный результат – французы должны добиться победы с комфортным преимуществом.
Ориентировочные составы:
Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Тюрам, Мбаппе.
Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковски, Петровски, Слиш, Залевски, Зелинськи, Букса, Левандовски.
25 июня, вторник
|Франция – Польша
|Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 19:00
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|ФРАНЦИЯ – ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Марко Гуида (Италия)
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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