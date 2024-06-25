Во вторник, 25 июня, состоится матч 3-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Франции и Польши. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Франция

Сборная Франции в турнирной таблице группы D лидирует. Правда, не единолично. Имея в активе 4 очка, она делит 1-2 места с командой Нидерландов. Впрочем, у «трехцветных» худшие дополнительные показатели, и они находятся позади «оранжевых».

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На Евро-2024 французы стартовали с минимальной победы со счетом 1:0 в матче с Австрией. Ко всему, игра с альпийцами омрачилась для французской дружины потерей Килиана Мбаппе, который сломал нос. Без этого нападающего Франция во 2-м туре группового турнира разошлась миром со сборной Нидерландов – 0:0.

Сейчас, согласно неподтвержденным данным, Мбаппе уже готов вернуться на поле, чтобы помочь партнерам в заключительной игре группы. Играть он должен будет в специальной маске.

Польша

Сборная Польши занимает 4-е место в таблице квартета D Евро-2024. У нее 0 очков из шести возможных. С такими показателями поляки о плей-офф турнира могут уже не мечтать – выше своей нынешней позиции они не будет, даже если обыграют Францию.

На старте группового турнира футболисты польской команды дали бой Нидерландам, но в итоге проиграли – 1:2. До последнего Кадра билась и в следующем матче турнира против сборной Австрии. Однако результат поединка оказался еще более печальным для поляков – они проиграли со счетом 1:3.

Статистика встреч

Сборные Франции и Польши провели между собой 17 очных поединков.

На счету «трехцветных» 9 победы, у поляков – три. Пять встреч завершились вничью. Мячи - 30:17 в пользу французской сборной.

В последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре. Та встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Они первый гол забили в концовке первого тайма (Жиру), а под занавес второго – довели свой перевес до крупного (Мбаппе оформил дубль). Лишь в компенсированное время Левандовски провел гол престижа.

Прогноз на противостояние

Сборная Польши уже не имеет шансов, чтобы остаться на Евро-2024 и продолжить выступления в плей-офф. После встречи с Францией она однозначно отправится домой. В такой ситуации поляки обязаны сыграть за честь национального флага. И они будут это делать. Другое дело, что их мастерства будет крайне мало для того, чтобы рассчитывать на позитивный результат – французы должны добиться победы с комфортным преимуществом.

Ориентировочные составы:

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Тюрам, Мбаппе.

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковски, Петровски, Слиш, Залевски, Зелинськи, Букса, Левандовски.

25 июня, вторник