Дидье ДЕШАМ: «Я не собираюсь пороть мертвую лошадь»

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024. Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал:

«Я ничуть не разочарован. Конечно, мы хотели занять первое место, но кто только что был здесь? Скорупски. Он был великолепен, сделал много сейвов, и мы не смогли извлечь максимум пользы из наших моментов. В первом тайме у нас было пять. Но нужно отдать должное их вратарю.

Я не собираюсь пороть мертвую лошадь. Команда сплочена, она создает моменты. Тот факт, что мы не забили (с игры), бросает тень на наш футбол, но, в конечном итоге, мы вышли в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в очень сложной группе. Теперь у нас будет немножко отдыха, и, надеюсь, вы [журналисты] тоже получите отдых!

Мы прошли квалификацию. Если вы прошли квалификацию, это означает, что вы были лучше, чем другие команды. Мы извлечем из этого максимум пользы и хорошо подготовимся к тому, с кем нам предстоит встретиться в следующий раз.

Мы хорошо восстановимся. Скоро стартует новая стадия турнира. Что касается Польши, то они воспроизвели то, что показали в первых двух играх, несмотря на поражение. У них хорошая команда, как и остальные три в этой группе.

Мы прошли дальше, хотя нам хотелось возглавить группу, но мы сделали то, что должны были сделать. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. Лучшим игроком матча стал вратарь, и этим, я думаю, все сказано. Никаких сожалений, мы попали в крепкую группу».

Нападающий сборной Франции Бредли Баркола:

«Да, мы немного разочарованы. Я думал, что мы победим. Мы контролировали ситуацию вплоть до пенальти, но потом должны были забивать второй гол. Польша показала хорошую игру, они были надежны в обороне и бились друг за друга».