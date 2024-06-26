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Евро
Франция
25.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Польша
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 04:45 | Обновлено 26 июня 2024, 05:42
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Дидье ДЕШАМ: «Я не собираюсь пороть мертвую лошадь»

В матче 3-го тура группы D Евро-2024. Франция и Польша сыграли вничью

26 июня 2024, 04:45 | Обновлено 26 июня 2024, 05:42
155
0
Дидье ДЕШАМ: «Я не собираюсь пороть мертвую лошадь»
УЕФА. Дидье Дешам

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024. Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал:

«Я ничуть не разочарован. Конечно, мы хотели занять первое место, но кто только что был здесь? Скорупски. Он был великолепен, сделал много сейвов, и мы не смогли извлечь максимум пользы из наших моментов. В первом тайме у нас было пять. Но нужно отдать должное их вратарю.

Я не собираюсь пороть мертвую лошадь. Команда сплочена, она создает моменты. Тот факт, что мы не забили (с игры), бросает тень на наш футбол, но, в конечном итоге, мы вышли в 1/8 финала. И посмотрите, мы были в очень сложной группе. Теперь у нас будет немножко отдыха, и, надеюсь, вы [журналисты] тоже получите отдых!

Мы прошли квалификацию. Если вы прошли квалификацию, это означает, что вы были лучше, чем другие команды. Мы извлечем из этого максимум пользы и хорошо подготовимся к тому, с кем нам предстоит встретиться в следующий раз.

Мы хорошо восстановимся. Скоро стартует новая стадия турнира. Что касается Польши, то они воспроизвели то, что показали в первых двух играх, несмотря на поражение. У них хорошая команда, как и остальные три в этой группе.

Мы прошли дальше, хотя нам хотелось возглавить группу, но мы сделали то, что должны были сделать. У нас было много моментов, особенно в первом тайме. Лучшим игроком матча стал вратарь, и этим, я думаю, все сказано. Никаких сожалений, мы попали в крепкую группу».

Нападающий сборной Франции Бредли Баркола:

«Да, мы немного разочарованы. Я думал, что мы победим. Мы контролировали ситуацию вплоть до пенальти, но потом должны были забивать второй гол. Польша показала хорошую игру, они были надежны в обороне и бились друг за друга».

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
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сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу Евро-2024 Франция - Польша пресс-конференция Дидье Дешам Брэдли Баркола
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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