Хлопнули. Польша не проиграла Франции, которая стала второй в группе D

Польская команда в своем заключительном матче на Евро-2024 могла сыграть раскрепощенно и, по большому счету, в свое удовольствие. Но это было лишь желание, ведь на деле ее футболисты не имели перевеса над соперниками из сборной Франции, а значит, были обречены в матче 3-го тура групповой стадии играть вторым номером и подстраиваться под визави.

Французы сразу стали доминировать. Мяч чаще и дольше находился у них, но в достаточной степени креатива им не доставало. Чувствовалось отсутствие Гризманна, которого не оказалось в стартовом составе. Зато старался Мбаппе, который играл в специальной маске, защищающей его сломанный нос.

Впрочем, даже при не самой убедительной игре футболисты сборной Франции стабильно создавали угрозы воротам поляков. Но, на их беду, в них на отменном кураже играл Скорупски. К примеру, до перерыва он минимум четыре раза спас свою команду. Роскошный момент был у французов уже на 11-й минуте, когда прострел замыкал Эрнандес. Он, думается, уже видел мяч в сетке ворот, но Скорупски чудом среагировал.

Вскоре после перерыва Скорупски вновь принялся за свое и продолжил выручать команду. Но даже он на 55-й минуте ничем не смог помочь, когда Кивиор сфолил в своей штрафной на Дембеле, а Мбаппе с 11-метровой отметки пробил идеально точно. 1:0.

Поведя в счете, Дидье Дешам произвел сразу три замены в одной сессии, выпустил на поле Каммавингу, Жиру и Гризманна. Пока они осваивались в игре, поляки заметно прибавили, проснулся Левандовски и вскоре пенальти был назначен уже в ворота Франции. Лишь при помощи ВАР арбитр рассмотрел игру рукой и указал на 11-метровую отметку. Удар Левандовски с пенальти Меньян парировал, но при этом раньше времени покинул линию ворот. А со второй попытки нападающий не промахнулся – 1:1.

Установившийся результат команду Франции не устраивал, так как в параллельном матче Австрия обыгрывала Нидерланды и итоге таки переиграла. Сами же французы не смогли в оставшееся время поединка организовать еще один и добиться победы, которая принесла бы им первое место в группе. Они финишировали вторыми вслед за австрийцами. Нидерланды заняли 3-е место, но, вероятно, также попадут в плей-офф.

Чемпионат Европы 2024. Группа D. 3-й тур

Франция – Польша – 1:1

Мбаппе, 56 пенальти – Левандовски, 79 пенальти

Рабьо, 43 – Залевски, 24, Давидович, 89, Свидерски, 90+2

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени (Фофана, 81), Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Дембеле (Коло Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивиор, Франковски, Шимански (Свидерски, 68), Модер, Зелински, Залевски (Скурас, 68), Урбански, Левандовски.

Арбитр: Марко Гуида (Италия).

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

ФРАНЦИЯ – ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА