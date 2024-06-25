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Евро
Франция
25.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Польша
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Франция
25 июня 2024, 20:57 | Обновлено 25 июня 2024, 21:55
1562
3

Хлопнули. Польша не проиграла Франции, которая стала второй в группе D

Команда Михала Пробежа покидает Евро-2024, а трехцветные идут в плей-офф

25 июня 2024, 20:57 | Обновлено 25 июня 2024, 21:55
1562
3
Хлопнули. Польша не проиграла Франции, которая стала второй в группе D
Getty Images/Global Images Ukraine

Польская команда в своем заключительном матче на Евро-2024 могла сыграть раскрепощенно и, по большому счету, в свое удовольствие. Но это было лишь желание, ведь на деле ее футболисты не имели перевеса над соперниками из сборной Франции, а значит, были обречены в матче 3-го тура групповой стадии играть вторым номером и подстраиваться под визави.

Французы сразу стали доминировать. Мяч чаще и дольше находился у них, но в достаточной степени креатива им не доставало. Чувствовалось отсутствие Гризманна, которого не оказалось в стартовом составе. Зато старался Мбаппе, который играл в специальной маске, защищающей его сломанный нос.

Впрочем, даже при не самой убедительной игре футболисты сборной Франции стабильно создавали угрозы воротам поляков. Но, на их беду, в них на отменном кураже играл Скорупски. К примеру, до перерыва он минимум четыре раза спас свою команду. Роскошный момент был у французов уже на 11-й минуте, когда прострел замыкал Эрнандес. Он, думается, уже видел мяч в сетке ворот, но Скорупски чудом среагировал.

Вскоре после перерыва Скорупски вновь принялся за свое и продолжил выручать команду. Но даже он на 55-й минуте ничем не смог помочь, когда Кивиор сфолил в своей штрафной на Дембеле, а Мбаппе с 11-метровой отметки пробил идеально точно. 1:0.

Поведя в счете, Дидье Дешам произвел сразу три замены в одной сессии, выпустил на поле Каммавингу, Жиру и Гризманна. Пока они осваивались в игре, поляки заметно прибавили, проснулся Левандовски и вскоре пенальти был назначен уже в ворота Франции. Лишь при помощи ВАР арбитр рассмотрел игру рукой и указал на 11-метровую отметку. Удар Левандовски с пенальти Меньян парировал, но при этом раньше времени покинул линию ворот. А со второй попытки нападающий не промахнулся – 1:1.

Установившийся результат команду Франции не устраивал, так как в параллельном матче Австрия обыгрывала Нидерланды и итоге таки переиграла. Сами же французы не смогли в оставшееся время поединка организовать еще один и добиться победы, которая принесла бы им первое место в группе. Они финишировали вторыми вслед за австрийцами. Нидерланды заняли 3-е место, но, вероятно, также попадут в плей-офф.

Чемпионат Европы 2024. Группа D. 3-й тур

Франция – Польша – 1:1

Мбаппе, 56 пенальти – Левандовски, 79 пенальти

Рабьо, 43 – Залевски, 24, Давидович, 89, Свидерски, 90+2

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени (Фофана, 81), Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Дембеле (Коло Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивиор, Франковски, Шимански (Свидерски, 68), Модер, Зелински, Залевски (Скурас, 68), Урбански, Левандовски.

Арбитр: Марко Гуида (Италия).

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

ФРАНЦИЯ – ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Евро-2024 Франция - Польша сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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adidas777
Поляки забили лівий пенальті 
Перескоки Левандовскі із зупинкою руху перед ударом (що заборонено) при виконанні пенальті.Тобто воротаря покарали, а те, що Левандовскі зупиняється, це судді пофігу.Абсурд та ідіотизм...
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+3
Kovaleff
Хлопнули - это когда выиграли, а не ничейку откатали..
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+1
Volk
Шкода. Дуже хотілось 0 поінтів для шляхтичів.
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+1
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