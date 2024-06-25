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Евро
Франция
25.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Польша
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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:40 |
370
0

Франция – Польша – 1:1. Мбаппе и Левандовски обменялись голами. Обзор матча

Фрагменты матча 3-го тура Евро-2024

25 июня 2024, 21:40 |
370
0
Франция – Польша – 1:1. Мбаппе и Левандовски обменялись голами. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы D между Францией и Польшей.

Команды сыграли со счетом 1:1. На гол Килиана Мбаппе с пенальти в составе соперника ответил Роберт Левандовски, который аналогично забил ударом с точки.

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Чемпионат Европы 2024. Группа D. 3-й тур

Франция – Польша – 1:1
Голы: Мбаппе, 56 пенальти – Левандовски, 79 пенальти

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Польша).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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