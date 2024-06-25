25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоялся матч группы D между Францией и Польшей.

Команды сыграли со счетом 1:1. На гол Килиана Мбаппе с пенальти в составе соперника ответил Роберт Левандовски, который аналогично забил ударом с точки.

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Чемпионат Европы 2024. Группа D. 3-й тур

Франция – Польша – 1:1

Голы: Мбаппе, 56 пенальти – Левандовски, 79 пенальти