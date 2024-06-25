Франция – Польша. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024
Во вторник, 25 июня, состоится матч 3-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Франции и Польши. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.
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Сборные Франции и Польши провели между собой 17 очных поединков.
На счету «трехцветных» 9 победы, у поляков – три. Пять встреч завершились вничью. Мячи - 30:17 в пользу французской сборной.
В последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре. Та встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Они первый гол забили в концовке первого тайма (Жиру), а под занавес второго – довели свой перевес до крупного (Мбаппе оформил дубль). Лишь в компенсированное время Левандовски провел гол престижа.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Польша, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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