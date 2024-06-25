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Франция
25 июня 2024, 07:42 | Обновлено 25 июня 2024, 07:47
228
0

Франция – Польша. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

25 июня 2024, 07:42 | Обновлено 25 июня 2024, 07:47
228
0
Франция – Польша. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня, состоится матч 3-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Франции и Польши. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборные Франции и Польши провели между собой 17 очных поединков.

На счету «трехцветных» 9 победы, у поляков – три. Пять встреч завершились вничью. Мячи - 30:17 в пользу французской сборной.

В последний раз соперники встречались в 1/8 финала чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре. Та встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Они первый гол забили в концовке первого тайма (Жиру), а под занавес второго – довели свой перевес до крупного (Мбаппе оформил дубль). Лишь в компенсированное время Левандовски провел гол престижа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Польша, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 Франция - Польша сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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