ВИДЕО. Два пенальти. На гол Мбаппе ударом с точки ответил Левандовски
Сборные Франции и Польши разошлись миром в матче 3-го тура группы C
Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024.
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Франция и Польша сыграли вничью (1:1). На гол с пенальти от Килиана Мбаппе ударом с точки ответил Роберт Левандовски.
Австрия выиграла группу (6 очков), опередив Францию (5) и Нидерланды (4). Польша набрала 1 пункт и покидает Евро-2024.
Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже.
Евро-2024. Группа D. 3-й тур, 25 июня
19:00. Дортмунд. Франция – Польша – 1:1
Голы: Мбаппе, 56 (пен) – Левандовски, 79 (пен)
Видео голов и обзор матча
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