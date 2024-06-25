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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:23 | Обновлено 25 июня 2024, 22:35
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ВИДЕО. Два пенальти. На гол Мбаппе ударом с точки ответил Левандовски

Сборные Франции и Польши разошлись миром в матче 3-го тура группы C

25 июня 2024, 22:23 | Обновлено 25 июня 2024, 22:35
480
0
ВИДЕО. Два пенальти. На гол Мбаппе ударом с точки ответил Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Левандовски

Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Франция и Польша сыграли вничью (1:1). На гол с пенальти от Килиана Мбаппе ударом с точки ответил Роберт Левандовски.

Австрия выиграла группу (6 очков), опередив Францию (5) и Нидерланды (4). Польша набрала 1 пункт и покидает Евро-2024.

Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже.

Евро-2024. Группа D. 3-й тур, 25 июня

19:00. Дортмунд. Франция – Польша – 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (пен) – Левандовски, 79 (пен)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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