Германия – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
В ситуации «пан или пропал» можно ожидать любые сюрпризы, но, думается, только не в этой паре
В субботу, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Германии и Дании. Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Германия
Сборная Германии в плей-офф домашнего чемпионата Европы 2024 вышла в статусе лучшей команды квартета А. На первом этапе она оставила позади себя сборные Швейцарии, Венгрии и Шотландии.
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В 1-м туре Евро-2024 Бундестим не заметил команду Шотландии, разгромив ее со счетом 5:1. Далее последовала победа со счетом 2:0 над венграми. Две победы гарантировали немецкой сборной путевку в плей-офф.
Став досрочным участником 1/8 финала, подопечные Юлиана Нагельсманна в 3-м туре поделили очки с командой Швейцарии – 1:1.
Дания
Сборная Дании на групповой стадии чемпионата Европы 2024 выступала в группе С и заняла в ней второе место, набрав 3 очка из девяти возможных.
На турнирной дистанции в квартете датчане проявили запредельное миролюбие – 3 ничьи в трех матчах. В своей первой игре Евро-2024 они поделили очки со Словенией (1:1), затем разошлись миром с командой Англии (также 1:1), которая в итоге стала победительницей группы.
В 3-м туре Дания подписала мирное соглашение с командой Сербии – 0:0.
Статистика встреч
Сборные Германии и Дании провели между собой 28 очных поединков.
На счету Бундестим 15 побед, у датчан – восемь. Пять встреч завершились вничью. Мячи - 55:38 в пользу немецкой сборной.
В последний раз соперники встречались в июне 2021 года. Это была товарищеская игра, которая состоялась в Инсбруке. Ее проведение было частью подготовки сборных Германии и Дании к Евро-2020, которое, напомним, из-за пандемии COVID-19 проводилось летом 2021 года. Тогда соперники разошлись вничью 1:1.
Прогноз на противостояние
Немцы, думается, не для того занимались организацией Евро-2024, чтобы после групповой стадии завершить свои выступления на турнире в первом же раунде плей-офф. Цель у них явно более амбициозна. Так что, Дания, по большому счету, обречена на вылет, а значит, Германия в матче должна победить.
Ориентировочные составы:
Германия: Нойер – Киммих, Шлоттербек, Миттельштадт, Раум, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.
Дания: Шмайхель – Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Кристиансен, Юльман, Хейбьерг, Меле, Эриксен, Винд, Хейлунд.
29 июня, суббота
|Германия – Дания
|Дортмунд. «Сигнал Идуна Парк». 22:00
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|ГЕРМАНИЯ – ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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