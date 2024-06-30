Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я был очень доволен первыми 20 минутами»

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн проанализировал победу над Данией (2:0) на стадии 1/8 финала Евро-2024.

«Безумная была игра! Первые 20 минут были лучшими на турнире, потом – гроза, потом мы уже поверили, что пропустили, а затем пошли вперед. Кай с точки все выполнил очень хорошо. Стадион гнал нас вперед.

Когда мы перешли на тройку защитников, игра стала намного стабильнее. В первом тайме у нас фрагментами была нестабильность, и Эриксен находил свободное пространство. После перерыва мы играли намного лучше, а сохранить ворота на замке приятно всегда.

Игра была непростая. Дания сыграла очень хорошо, и у нас была хорошая фаза [в начале матча]. Возможно, мы чересчур пытались форсировать события. Тем не менее мы преодолели возникшие трудности – как и против Швейцарии – с помощью болельщиков. Горжусь командой – она начинает понимать, насколько же, на самом деле, хороша.

Всегда есть куда расти. Я был очень доволен первыми 20 минутами, но мы должны стараться не форсировать игру, сохраняя терпение и удерживая мяч. Если мы сможем продолжать то, что делали в первые 20 минут, победить нас будет сложно.

У нас 13-14 игроков больше других получают игровое время, и среди этих 13-14 всегда есть определенная ротация. Зависит она от того, как они показывают себя на тренировках», – сказал Нагельсманн.