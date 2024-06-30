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Евро
Германия
29.06.2024 22:00 – FT 2 : 0
Дания
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30 июня 2024, 00:28 |
5045
0

Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка ЧЕ

30 июня 2024, 00:28 |
5045
0
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Германия – Дания

29 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза. В 23:00 матч был возобновлен.

На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти, а через 15 минут счет 2:0 сделал полузащитник Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.

Германия в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

Евро-2024. 1/8 финала, 29 июня.

Германия – Дания – 2:0

Гол: Хаверц, 53 (пен), Мусиала, 68.

ГОЛ! Хаверц, 53 мин (пен), 1:0

ГОЛ! Мусиала, 68 мин (пен), 2:0

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Германия).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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