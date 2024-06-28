В субботу, 29 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Дании. Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «BVB-Штадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Сборная Германии стала победителем группы А, набрав семь очков. Дания, трижды сыграв вничью, заняла второе место группы С. Команды провели 20 очных дуэлей: Бундестим одержал 9 побед, а 7 встреч выиграли датчане. Предыдущее противостояние соперников на официальном уровне состоялось на групповом этапе Евро-2012. Тогда немцы обыграли «красно-белых» со счетом 2:1.

Каспер Юльманн, главный тренер сборной Дании:

«Важно верить в себя и в свои силы. В последние годы мы провели много матчей против сильных соперников. И мы всегда старались не уступать, так что наш дух закален».

Роберт Андрих, полузащитник сборной Германии:

«Я лично жду отличной игры в потрясающей атмосфере. Мы рады, что выиграли свою группу, и надеемся, что на этом наш путь на турнире не прервется».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.