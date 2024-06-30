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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 00:19 | Обновлено 30 июня 2024, 00:23
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0

Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/8 финала

Сборная Дании покидает Евро-2024

30 июня 2024, 00:19 | Обновлено 30 июня 2024, 00:23
199
0
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала чемпионата Европы в Дортмунде встретились сборные Германии и Дании.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Германия – Дания – 2:0

Голы: Хаверц (53, пенальти), Мусиала (68)

Предупреждения: Андерсен (57), Меле (60)

Германия: Нойер, Раум (Хенрихс, 80), Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих (Фюллькруг, 64), Гюндоган (Джан, 64), Мусиала (Вирц, 80), Сане (Антон, 88), Хаверц

Дания: Шмейхель, А.Кристенсен (Брюн-Ларсен, 81), Вестергор, Й.Андерсен, Меле, Хейбьерг, Дилейни (Нергор, 69), Бах (Кристиансен, 81), Эриксен, Хейлунн (Винн, 81), Сков-Ольсен (Поульсен, 69)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «BVB-Штадион» (Дортмунд, Германия)

ГЕРМАНИЯ – ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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