В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Грузии и Португалии. Поединок состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Грузия

Сборная Грузии в турнирной таблице группы F располагается на 4-й позиции. У нее 1 очко из шести возможных, но худшие дополнительные показатели, чем у сборной Чехии.

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На Евро-2024 грузины стартовали и сразу же дебютировали матчем против Турции. Игра положительных эмоций кавказцам не принесла, так как они потерпели поражение со счетом 1:3.

Во 2-м туре грузинской сборной противостояла команда Чехии. Она оказалась по командной силе слабее, чем турецкая сборная. Как следствие, встреча принесла почетную для грузин ничью – 1:1.

Португалия

Сборная Португалии занимает 1-е место в таблице квартета F Евро-2024. У нее 6 очков из шести возможных, то есть – максимум.

В первом матче на чемпионате Европы 2024 португальцы добились волевой победы над командой Чехии – 2:1. После этого Роналду и Ко противостояли турки. Игра прошла под диктовку футболистов сборной Португалии и завершилась их победой со счетом 3:0.

Победа в матче с Турцией позволила португальцам досрочно обеспечить себе место в плей-офф Евро-2024.

Статистика встреч

Сборные Грузии и Португалии провели между собой один очный поединок.

Это была товарищеская игра, которая состоялась в мае 2008 года. В ней со счетом 2:0 победили португальцы.

Прогноз на противостояние

У сборной Португалии не должно возникнуть серьезных проблем с командой Грузии. Она способна озадачить любого соперника, но, скажем так, не до конца и не по полной программе. На свой гол грузины могут наиграть, но не более того. Хотя.... Не стоит забывать, что победа принесет им путевку в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Грузия: Мамардашвили – Квиркелия, Кашия, Двали, Цитаишвили, Давиташвили, Меквабишвили, Кочорашвили, Какабадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Португалия: Диогу Кошта – Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуно Мендеш, Витинья, Палинья, Бруно Фернандеш, Бернарду Силва, Нету, Роналду.

26 июня, среда