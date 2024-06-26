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Евро
Грузия
26.06.2024 22:00 - : -
Португалия
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 01:20 |
26
0

Грузия – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Евро-2024

26 июня 2024, 01:20 |
26
0
Грузия – Португалия. Текстовая трансляция матча

В среду, 26 июня, состоится матч 3 тура чемпионата Европы, в котором будут играть национальные сборные Грузии и Португалии. Поединок состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Грузии занимает 4 место в группе F, имея 1 очко, но хуже дополнительные показатели, чем у Чехии. На Евро-2024 грузины дебютировали с поражения от Турции со счетом 1:3, а во втором туре сыграли вничью 1:1 с Чехией. Португалия лидирует в группе с 6 очками после побед над Чехией (2:1) и Турцией (3:0). Эти победы обеспечили Португалии досрочный выход в плей-офф.

Вряд ли грузины выйдут из группы, но устроить интересный поединок (в отличие от Англии и Словении) вполне могут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Грузия – Португалия в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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