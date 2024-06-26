В среду, 26 июня, состоится матч 3 тура чемпионата Европы, в котором будут играть национальные сборные Грузии и Португалии. Поединок состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Сборная Грузии занимает 4 место в группе F, имея 1 очко, но хуже дополнительные показатели, чем у Чехии. На Евро-2024 грузины дебютировали с поражения от Турции со счетом 1:3, а во втором туре сыграли вничью 1:1 с Чехией. Португалия лидирует в группе с 6 очками после побед над Чехией (2:1) и Турцией (3:0). Эти победы обеспечили Португалии досрочный выход в плей-офф.

Вряд ли грузины выйдут из группы, но устроить интересный поединок (в отличие от Англии и Словении) вполне могут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Грузия – Португалия в украинской версии сайта.