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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 03:21 | Обновлено 27 июня 2024, 03:27
244
0

МАРТИНЕС: «Легких игр не бывает, сегодняшний день был тому примером»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал поражение Грузии

27 июня 2024, 03:21 | Обновлено 27 июня 2024, 03:27
244
0
МАРТИНЕС: «Легких игр не бывает, сегодняшний день был тому примером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о поражении в матче с Грузией и планах на 1/8 финала Евро-2024.

«Сегодня была последняя игра на групповом этапе. Это был день, чтобы дать возможность другим игрокам, игрокам, которым нам нужно посмотреть, как они себя чувствуют и кто может нам помочь. Мы хотели провести ротацию, чтобы дать другим игрокам несколько минут и сделать команду более готовой к игре в последних 16 матчах

Наш следующий соперник это Словения. Лёгких игр не бывает, сегодняшний день был прекрасным тому примером. Когда мы побеждаем, это не потому, что игра легкая. У нас был товарищеский матч со Словенией, но в воскресенье все будет по-другому. Это национальная сборная, которая играет как клубная команда: очень оборонительная, два очень влиятельных нападающих, и нам нужно хорошо подготовиться, и сегодняшнее поражение подготовит нашу команду лучше с психологической точки зрения

Это неприятное поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была Потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу».

Также свои слова добавил защитник Данилу Перейра:

«Нам нужно извлечь уроки из этой игры, поскольку в воскресенье будет похожая игра. Словения будет защищаться сзади и пытаться ударить нас в контратаках. Эта игра была для нас примером, и мы нужно сделать прямо противоположное тому, что мы сделали сегодня.

Главный урок заключается в том, что мы не можем недооценивать ни одного соперника. Мы знали, что у Грузии сильный состав, который играет в блоке, используя контратаки. Мы позволили им играть таким образом, и они забили гол. дважды – им было вполне комфортно в игре».

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Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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