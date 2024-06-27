МАРТИНЕС: «Легких игр не бывает, сегодняшний день был тому примером»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о поражении в матче с Грузией и планах на 1/8 финала Евро-2024.



«Сегодня была последняя игра на групповом этапе. Это был день, чтобы дать возможность другим игрокам, игрокам, которым нам нужно посмотреть, как они себя чувствуют и кто может нам помочь. Мы хотели провести ротацию, чтобы дать другим игрокам несколько минут и сделать команду более готовой к игре в последних 16 матчах



Наш следующий соперник это Словения. Лёгких игр не бывает, сегодняшний день был прекрасным тому примером. Когда мы побеждаем, это не потому, что игра легкая. У нас был товарищеский матч со Словенией, но в воскресенье все будет по-другому. Это национальная сборная, которая играет как клубная команда: очень оборонительная, два очень влиятельных нападающих, и нам нужно хорошо подготовиться, и сегодняшнее поражение подготовит нашу команду лучше с психологической точки зрения



Это неприятное поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была Потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу».



Также свои слова добавил защитник Данилу Перейра:



«Нам нужно извлечь уроки из этой игры, поскольку в воскресенье будет похожая игра. Словения будет защищаться сзади и пытаться ударить нас в контратаках. Эта игра была для нас примером, и мы нужно сделать прямо противоположное тому, что мы сделали сегодня.



Главный урок заключается в том, что мы не можем недооценивать ни одного соперника. Мы знали, что у Грузии сильный состав, который играет в блоке, используя контратаки. Мы позволили им играть таким образом, и они забили гол. дважды – им было вполне комфортно в игре».