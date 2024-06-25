Прагматизм никуда не делся. Англия и Словения не забили друг другу

Перед матчем у многих отечественных болельщиков футбола выключили свет, в том числе и у автора данного материала. Но автор вел текстовую трансляцию, поэтому выходил из положения, как мог, а нашлись люди, которые не могли посмотреть эту игру. Откровенно говоря, им повезло, что уже очередная игра этой группы снова получила звание самой скучной на данный момент на этом чемпионате Европы.

Нулевая ничья читалась где-то с половины первого тайма. В таком случае англичане набирали пять очков, словенцы имели бы три, этих результатов хватало бы обеим командам для выхода в плей-офф. Конечно, для словенцев были бы нюансы, но Хорватия в рейтинге команд, занявших третье место, имела два очка, а Венгрия имела разницу забитых и пропущенных голов минус три (в Словении эта разница составляла ноль), таким образом, побеждать не было обязательно никому.

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И, как показал матч, побеждать никто не собирался. Ну, разве вышло бы это сделать по ходу матча, не напрягаясь и плывя по течению, но соперник точно этого сделать не дал бы.

Составы команд были очень прогнозируемыми. Та же стартовая одиннадцатка от Матьяжа Кека и Галлахер вместо Александера-Арнольда в опорной зоне у Англии. Забегая вперед, Галлахер отыграл только тайм, после чего его заменил Майну, а Трент тоже в конце матча вышел на поле, на этот раз на левый фланг защиты.

Перипетии матча можно было бы подробно описывать, но для этого надо бы очень постараться и быть чрезвычайно занудным. Со всего матча запомнились старания Фодена, который будто хотел доказать, что его зря критикуют, и несколько раз неплохо то открывался, то бил, то отдавал обостряющие передачи. Один из них после редкой английской красивой комбинации мог стать голевым, поскольку Сака таки отправил мяч в сетку, но Фоден в ходе атаки залез в офсайд.

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И еще стоит отметить таки вышедшего на этом Евро Палмера. Коул тоже старался и выделялся на фоне других. А у Словении игра была построена на быстрых контратаках и забросах, несколько раз в штрафной Англии бывало напряженно, вратарь и защитники нервничали. Но не больше.

По-видимому, многие любители ставок заработали немало денег, когда по ходу матча поставили на итоговый счет 0:0, который, как уже писалось выше, читался давно.

В параллельном матче Дания и Сербия голов тоже не забили. В итоге в этом квартете первое место заняла Англия, Словения и Дания набрали одинаковое количество и очков, и других дополнительных показателей, в результате чего позиция определялась за пмощью рейтинга сборной, который, очевидно, выше у Дании, которая и заняла второе место, а Словения вышла в плей-офф с третьего.

Евро-2024. Группа С. 3 тур

Англия – Словения – 0:0

Предупреждение: Трипп'ер, 17 – Янжа, 22

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, ТриппЬЕР (Александер-Арнольд, 84) – Галлахер (Майну, 46), Райс –Сака (Палмер, 71), Беллингем, Фоден (Гордон, 89) – Кейн

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90+1) – Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар (Станкович, 86) – Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Штадион Кельн» (Кельн, Германия)

АНГЛИЯ - СЛОВЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА