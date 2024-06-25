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Евро
Англия
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Словения
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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 23:53 | Обновлено 26 июня 2024, 00:50
2079
33

Прагматизм никуда не делся. Англия и Словения не забили друг другу

Нулевая ничья устроила обе команды

25 июня 2024, 23:53 | Обновлено 26 июня 2024, 00:50
2079
33
Прагматизм никуда не делся. Англия и Словения не забили друг другу
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем у многих отечественных болельщиков футбола выключили свет, в том числе и у автора данного материала. Но автор вел текстовую трансляцию, поэтому выходил из положения, как мог, а нашлись люди, которые не могли посмотреть эту игру. Откровенно говоря, им повезло, что уже очередная игра этой группы снова получила звание самой скучной на данный момент на этом чемпионате Европы.

Нулевая ничья читалась где-то с половины первого тайма. В таком случае англичане набирали пять очков, словенцы имели бы три, этих результатов хватало бы обеим командам для выхода в плей-офф. Конечно, для словенцев были бы нюансы, но Хорватия в рейтинге команд, занявших третье место, имела два очка, а Венгрия имела разницу забитых и пропущенных голов минус три (в Словении эта разница составляла ноль), таким образом, побеждать не было обязательно никому.

Getty Images/Global Images Ukraine

И, как показал матч, побеждать никто не собирался. Ну, разве вышло бы это сделать по ходу матча, не напрягаясь и плывя по течению, но соперник точно этого сделать не дал бы.

Составы команд были очень прогнозируемыми. Та же стартовая одиннадцатка от Матьяжа Кека и Галлахер вместо Александера-Арнольда в опорной зоне у Англии. Забегая вперед, Галлахер отыграл только тайм, после чего его заменил Майну, а Трент тоже в конце матча вышел на поле, на этот раз на левый фланг защиты.

Перипетии матча можно было бы подробно описывать, но для этого надо бы очень постараться и быть чрезвычайно занудным. Со всего матча запомнились старания Фодена, который будто хотел доказать, что его зря критикуют, и несколько раз неплохо то открывался, то бил, то отдавал обостряющие передачи. Один из них после редкой английской красивой комбинации мог стать голевым, поскольку Сака таки отправил мяч в сетку, но Фоден в ходе атаки залез в офсайд.

Getty Images/Global Images Ukraine

И еще стоит отметить таки вышедшего на этом Евро Палмера. Коул тоже старался и выделялся на фоне других. А у Словении игра была построена на быстрых контратаках и забросах, несколько раз в штрафной Англии бывало напряженно, вратарь и защитники нервничали. Но не больше.

По-видимому, многие любители ставок заработали немало денег, когда по ходу матча поставили на итоговый счет 0:0, который, как уже писалось выше, читался давно.

В параллельном матче Дания и Сербия голов тоже не забили. В итоге в этом квартете первое место заняла Англия, Словения и Дания набрали одинаковое количество и очков, и других дополнительных показателей, в результате чего позиция определялась за пмощью рейтинга сборной, который, очевидно, выше у Дании, которая и заняла второе место, а Словения вышла в плей-офф с третьего.

Евро-2024. Группа С. 3 тур

Англия – Словения – 0:0

Предупреждение: Трипп'ер, 17 – Янжа, 22

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, ТриппЬЕР (Александер-Арнольд, 84) – Галлахер (Майну, 46), Райс –Сака (Палмер, 71), Беллингем, Фоден (Гордон, 89) – Кейн

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90+1) – Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар (Станкович, 86) – Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Штадион Кельн» (Кельн, Германия)

АНГЛИЯ - СЛОВЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 33
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Archie1991
Найнудніша група на Євро. 
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+12
Макс Максов
Сама нудна група, тішить тільки те що серби вилетіли!
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+7
Лига
Тошнит пока от игры Англии, фу 
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+6
Показать Скрыть 4 ответа
AndiM
Це більше на голосування на єблобаченні схоже ,а не на 
турнір.
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+4
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suforza1921
Після сьогоднішніх ігор потроху прояснюється картина можливого суперника для команд нашої групи в 1/8. Друге місце нашої групи 100% гратиме з Францією, третє (якщо пройде, тут імовірність дуже висока) - з Англією або Іспанію. І тільки переможець може отримати більш простого суперника (хоч ним також можуть виявитися і Нідерланди). Це ще один додатковий фактор, який має спонукати Україну грати в останньому матчі виключно на перемогу. 
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+3
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Василь Гаранджа
Вже трохи зле.
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+3
bzzzzzz
Саутгейт уже задолбал своим прагматизмом.
Отлетят от какого то середняка, на этом все и кончится.
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+2
Виктор Войцеховский
Из всего этого еб...ого стыда плюс только один - вылет подх...йловской Сербии. 
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+1
_Per4ecter_
Тим не менш, це дає результат. Англійці виходять з групи з першого місця, на відміну від наших, в котрих все ще попереду і котрі сьогодні вирішуватимуть питання виходу з групи.😎😎
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+1
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AleksDnipro
Навіщо куколдизм називати прагматизмом? Не ображайте таке прекрасне слово як прагматизм, роблячи асоціацію з Англією. Нинішня Англія — це, мабуть, найганебніша збірна у своїй історії, яка просрала неймовірний потенціал.
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+1
Стюард #11
Модрич как минимум пинка даст беллингему))
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0
AndiM
Це не чемпіонат Європи, а якийсь чемпіонат клоунів які щось прораховують і комусь допомагають пройти далі .
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0
Лига
Ну с третьего места ещё есть шанс выйти с тремя очами у Украины, цыгани  все же выигрывают у словак и нам ещё нужно первый вариант турки не проигрывает чехам , португезы не проигрывают грузинам, и вариант второй проигрываем бельгийцам только в один и выше венгров будем, ну конечно нам лучше обыграть лукаку и всё  будет ок
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0
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AleksDnipro
Якщо вийдемо до Плей-офф, головне — не потрапити на Іспанію, інакше це вважатиметься смертю.
Спостерігаючи, як грають сьогоднішні збірні-куколди: Франція, Англія, частково Нідерланди (частково, тому що навряд це збірна зі статусом топ), то думаю у нас будуть шанси з ними.
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-1
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Saar
Хааах, а всі:Італія, Італія....та подивітбся як грають інші топи: Німеччина,Франція, Англія, Нідерланди.....нудота! Поки Іспанія і Португалія підтримають марку. А ще, італійці проти хорватів. Взагалі матч Італії з Хорватією поки найкращий на цьому Євро!!!!
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-5
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