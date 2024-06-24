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Евро
Англия
25.06.2024 22:00 - : -
Словения
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 19:47 | Обновлено 24 июня 2024, 19:51
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0

Англия – Словения. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Отойдут ли родоначальники футбола от своего чрезмерно прагматичного стиля?

24 июня 2024, 19:47 | Обновлено 24 июня 2024, 19:51
71
0
Англия – Словения. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
УЕФА. 2015 год

Во вторник, 25 июня, состоится поединок 3 тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором будут играть национальные сборные Англии и Словении. Игра пройдет в Кельне (Германия) на поле «Штадион Кельн», начало – в 22:00 по Киеву.

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Англия

Англию перед стартом турнира называли фаворитом Евро. В принципе, никто не сбрасывает со счетов подопечных Гарета Саутгейта и сейчас, но сколько же критики в свой адрес получили «три льва» после двух стартовых туров, особенно у себя на родине. Недаром команда по показателю ожидаемых голов занимает 31 место, опережая только Шотландию.

В первом туре англичане встречались со сборной Сербии и этот поединок стал на тот момент самым скучным на Евро. После гола Джуда Беллингема в начале игры Англия то ли откровенно бросила играть, то ли стала экономить силы, но инициатива резко перешла к сербам, которые, однако, не сумели из этого получить себе какую-то пользу.

Во второй игре, против Дании, англичане играли еще более закрыто. Там вообще пришлось потерять очки, причем вполне возможно было и поражение, но обошлось. После матча в комментариях болельщиков использовались слосочетания «трусливая тактика».

Четыре очка, в принципе, практически гарантируют выход из группы, но только представьте себе, что сделают с тренером, если этот выход состоится с третьего места. Хотя, в принципе, кажется, что Саутгейту нет особого дела к хейту в свой адрес, и если он решит прагматично приложить для победы минимум усилий, то вряд ли общественное мнение ему помешает это сделать.

Интересной будет ситуация в опорной зоне. В паре с Райсом там играл Александер-Арнольд, не поразивший ни в одном матче. Оба раза его менял Галлахер и просочилась информация, что представитель «Челси» на этот раз выйдет в основном составе. В принципе, видимо, выйдет там и Киран Триппьер на позиции левого защитника, поскольку не похоже, что Люк Шоу уже готов играть.

Словения

Перед матчем Словения занимает третье место с двумя очками и сохраняет вполне рабочие шансы на выход из группы. Но для этого нужно как минимум не проиграть англичанам. Задача в принципе не выглядит невыполнимой, учитывая написанное выше, но легко точно не будет.

В первой игре Словения играла с Данией, пропустила первой, но в конце матча сумела отыграться. Во второй игре все было наоборот – до последней минуты подопечные Матьяжа Кека вели 1:0, но пропустили от Сербии (забил Лука Йович) после углового и снова сыграли 1:1.

Конечно, словенцы будут играть на контратаках, но они хорошо умеют это делать и, несмотря на неверие в них букмекеров, являются достаточно опасным для Англии соперником. Конечно, было бы проще выиграть в Сербии и решить все до Англии, но уже как получилось.

Интересно, что у Словении и Дании идентичные показатели и они могут в случае своих побед по дополнительным показателям решать, кто займет второе место, в случае ничьих – кто займет второе и в случае поражений – кто станет третьим.

Статистика встреч

Как сообщает официальный сайт УЕФА, соперники провели между собой шесть матчей. В пяти из них сильнее были англичане и только раз команды раз команды сыграли вничью. Произошло это в 2016 году, когда Гарет Саутгейт только начинал тренировать «трех львов» и проводил во главе них вторую свою игру.

Разница забитых и пропущенных голов – 10:4.

Прогноз

Спрогнозируем, что англичане снова смогут минимально выиграть, приложив для этого ровно столько усилий, сколько нужно, не гнушаясь при случае играть и вторым номером.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Райс, Галлахер – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Словения: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янца — Стоянович, Гнезда-Черин, Элсник, Млакар — Шешко, Шпорар

25 июня, вторник

Англия – Словения
Кельн. «Штадион Кельн». 19:00
ТВ-трансляция на платформе Megogo
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
АНГЛИЯ – СЛОВЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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