Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САУТГЕЙТ: «Мы стали победителями группы. Владели мячом более 70%»
Евро
Англия
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 05:45 | Обновлено 26 июня 2024, 07:02
104
0

САУТГЕЙТ: «Мы стали победителями группы. Владели мячом более 70%»

Ничья позволила Англии взять первое место, а Словении – выйти в плей-офф

26 июня 2024, 05:45 | Обновлено 26 июня 2024, 07:02
104
0
САУТГЕЙТ: «Мы стали победителями группы. Владели мячом более 70%»
УЕФА. Гарет Саутгейт

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура Евро-2024. Англия и Словения сыграли вничью (0:0), что позволило Англии взять первое место, а Словении – выйти в плей-офф

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру так:

«Я подумал, что мы стали значительно лучше обращаться с мячом. Думаю, вышедшие на замену ребята оказали хорошее влияние на ход игры. Ничейный результат сохранился, и в конечном итоге это означает, что мы стали победителями группы. Очевидно, что мы очень хорошо защищались, и это дает нам основу для дальнейшего развития. Сегодня мы лучше владели мячом, влияние замен на игру было чрезвычайно положительным. Так что есть признаки приближения и другой стороны игры.

Чего не хватило для победы? Мы не могли отыскать момент, чтобы решить исход игры. Пару хороших возможностей мы создали, но просто этим вечером их не реализовали. Думаю, что стало сравнительно лучше. Мы в значительной степени контролировали игру, владели мячом более 70%, особенно во втором тайме. А соперники сдерживали одну волну атак за другой. Коул Палмер? Он привнес нечто иное. Очень хорошее. Он успешно отыскивает свободные зоны. У него прекрасная техника, и он хладнокровен.

Во втором тайме болельщики команды были исключительно хороши. А это имеет значение. Очень горжусь игроками. Они в очень сложной обстановке сохранили самообладание. Справились исключительно хорошо. Мы полностью контролировали второй тайм, создали пару по-настоящему хороших моментов, которыми, к сожалению, не воспользовались, но сохраняли надежность в обороне. Очень доволен достигнутым. Конечно же, нам хотелось этого: пара голов - все отправляются по домам счастливыми. Довольны победой в группе».

По теме:
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Легенда МЮ подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024
Матьяж КЕК: «У нас была удача. Маленькая страна, но мы сильны в спорте»
сборная Англии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024 Англия - Словения Гарет Саутгейт пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25 июня 2024, 11:17 1
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

«Горожане» хотят приобрести Родриго

Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 25 июня 2024, 07:28 10
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Украинец решил остаться в «Жироне»

Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Бокс | 26.06.2024, 00:20
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка
Футбол | 26.06.2024, 03:16
ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка
ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
24.06.2024, 14:27
Бокс
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 51
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем