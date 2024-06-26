САУТГЕЙТ: «Мы стали победителями группы. Владели мячом более 70%»

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура Евро-2024. Англия и Словения сыграли вничью (0:0), что позволило Англии взять первое место, а Словении – выйти в плей-офф

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру так:

«Я подумал, что мы стали значительно лучше обращаться с мячом. Думаю, вышедшие на замену ребята оказали хорошее влияние на ход игры. Ничейный результат сохранился, и в конечном итоге это означает, что мы стали победителями группы. Очевидно, что мы очень хорошо защищались, и это дает нам основу для дальнейшего развития. Сегодня мы лучше владели мячом, влияние замен на игру было чрезвычайно положительным. Так что есть признаки приближения и другой стороны игры.

Чего не хватило для победы? Мы не могли отыскать момент, чтобы решить исход игры. Пару хороших возможностей мы создали, но просто этим вечером их не реализовали. Думаю, что стало сравнительно лучше. Мы в значительной степени контролировали игру, владели мячом более 70%, особенно во втором тайме. А соперники сдерживали одну волну атак за другой. Коул Палмер? Он привнес нечто иное. Очень хорошее. Он успешно отыскивает свободные зоны. У него прекрасная техника, и он хладнокровен.

Во втором тайме болельщики команды были исключительно хороши. А это имеет значение. Очень горжусь игроками. Они в очень сложной обстановке сохранили самообладание. Справились исключительно хорошо. Мы полностью контролировали второй тайм, создали пару по-настоящему хороших моментов, которыми, к сожалению, не воспользовались, но сохраняли надежность в обороне. Очень доволен достигнутым. Конечно же, нам хотелось этого: пара голов - все отправляются по домам счастливыми. Довольны победой в группе».