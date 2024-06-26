Чемпионат Европы26 июня 2024, 00:29 |
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Англия – Словения – 0:0. Как фаворит Евро ничью расписал. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С на Евро-2024
26 июня 2024, 00:29 |
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В немецком Кельне 25 июня в 22:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Евро-2024. 3-й тур
Группа С. Кельн, 25 июня
Англия – Словения – 0:0
Видеообзор матча:
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