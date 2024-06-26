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Евро
Англия
25.06.2024 22:00 – FT 0 : 0
Словения
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 00:29 |
1062
0

Англия – Словения – 0:0. Как фаворит Евро ничью расписал. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С на Евро-2024

26 июня 2024, 00:29 |
1062
0
Англия – Словения – 0:0. Как фаворит Евро ничью расписал. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Евро-2024. 3-й тур

Группа С. Кельн, 25 июня

Англия – Словения – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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