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Евро
Англия
25.06.2024 22:00 - : -
Словения
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 23:59 | Обновлено 25 июня 2024, 00:01
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0

Англия – Словения. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Евро-2024

24 июня 2024, 23:59 | Обновлено 25 июня 2024, 00:01
72
0
Англия – Словения. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня, состоится поединок 3 тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором будут играть национальные сборные Англии и Словении. Игра пройдет в Кельне (Германия) на поле «Штадион Кельн», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Англию считали фаворитом Евро перед стартом турнира, но после первых двух матчей команда получила много критики, особенно своих болельщиков. В первом матче против Сербии англичане забили гол в начале игры и после этого отдали инициативу соперникам, но сербы не воспользовались шансами. Во второй игре против Дании Англия сыграла еще более оборонительно и едва избежала поражения, что вызвало негативные комментарии из-за тактики Саутгейта. Несмотря на критику, команда имеет четыре очка и почти гарантированно выходит из группы, хотя возможное третье место может вызвать еще большее недовольство. Словения, имеющая шансы на выход из группы, сыграла вничью в обоих своих матчах и готовится к тяжелому поединку против Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Англия – Словения в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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