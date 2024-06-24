Во вторник, 25 июня, состоится поединок 3 тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором будут играть национальные сборные Англии и Словении. Игра пройдет в Кельне (Германия) на поле «Штадион Кельн», начало – в 22:00 по Киеву.

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Англию считали фаворитом Евро перед стартом турнира, но после первых двух матчей команда получила много критики, особенно своих болельщиков. В первом матче против Сербии англичане забили гол в начале игры и после этого отдали инициативу соперникам, но сербы не воспользовались шансами. Во второй игре против Дании Англия сыграла еще более оборонительно и едва избежала поражения, что вызвало негативные комментарии из-за тактики Саутгейта. Несмотря на критику, команда имеет четыре очка и почти гарантированно выходит из группы, хотя возможное третье место может вызвать еще большее недовольство. Словения, имеющая шансы на выход из группы, сыграла вничью в обоих своих матчах и готовится к тяжелому поединку против Англии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Англия – Словения в украинской версии сайта.