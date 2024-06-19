В среду, 19-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Хорватия и Албания. Матч пройдет в Гамбурге (Германия), на поле стадиона «Фолькспаркштадион», начало в 16:00.

В группе с двумя мощными оппонентами не менее интересные коллективы проиграли в первом туре. Но это были совершенно разные поражения по своей сути. Хорватия держалась против Испании, но пропустила блиц перед перерывом, после чего ее стараний уже ни на что не хватило (0:3). У Албании был совершенно иной сценарий игры против Италии (1:2), когда пришлось защищаться после самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Но результат-то у обеих команд один и тот же – 0 очков. И вот теперь уже для них будет решающий матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.