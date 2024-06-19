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Евро
Хорватия
19.06.2024 16:00 - : -
Албания
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:56 | Обновлено 19 июня 2024, 00:57
45
0

Хорватия – Албания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

19 июня 2024, 00:56 | Обновлено 19 июня 2024, 00:57
45
0
Хорватия – Албания. Текстовая трансляция матча

В среду, 19-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Хорватия и Албания. Матч пройдет в Гамбурге (Германия), на поле стадиона «Фолькспаркштадион», начало в 16:00.

В группе с двумя мощными оппонентами не менее интересные коллективы проиграли в первом туре. Но это были совершенно разные поражения по своей сути. Хорватия держалась против Испании, но пропустила блиц перед перерывом, после чего ее стараний уже ни на что не хватило (0:3). У Албании был совершенно иной сценарий игры против Италии (1:2), когда пришлось защищаться после самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Но результат-то у обеих команд один и тот же – 0 очков. И вот теперь уже для них будет решающий матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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