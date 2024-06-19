Златко Далич объяснил, почему Хорватия упустила победу над Албанией на 90+7

19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи главный тренер хорватского коллектива Златко Далич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка:

«Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце мы пропустили этот гол. Главное, что мы все еще в игре – все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает.

Первая половина была очень медленной и вязкой, мы делали слишком много передач, медленно переходили из обороны в атаку. Во втором тайме мы выпустили более быстрых игроков.

Второй гол Албании был внезапным… В течение 45 минут вы прижимаете соперника, не давая им перейти центр поля, а затем в последние пять минут все снова меняется, и мы допускаем, когда они забивают из контратаки при счете 2:1. У нас было много проблем в обороне.

Отношение игроков? Дело не в отношении, я не могу сказать, что кому-то не хватало желания или старания, но это не сработало. Мы были слишком медленными. Во втором тайме все изменилось, мы сделали все, чтобы вернуться, но снова пропустили.

Отличный второй тайм от нас. Мы должны были играть именно так, но мне жаль, что мы потеряли очки без необходимости. Так не должно было быть, это ошибка».

Полузащитник Хорватии Мартин Батурина:

«Нам нужно выиграть последний матч. Мы знаем, что это будет тяжело, потому что, в конце концов, это Италия. Однако мы вернулись из более сложных ситуаций, чем эта, и я верю, что нам удастся победить».

Полузащитник Хорватии Лука Сучич:

«Мы вели 2:1, и все думали, что все кончено, что мы победили. Очень обидно за второй гол. Это еще не конец, держите голову выше, у нас еще есть один матч, и все еще в наших руках.

Во втором тайме мы сыграли хорошо, и я думаю, это хороший ориентир на матч с Италией. Мы уверены в своем качестве и верим, что в конечном итоге для Хорватии все обернется хорошо».

Полузащитник Хорватии Марио Пашалич:

«Жаль. Первый тайм прошел не так, как мы себе представляли или планировали. Во втором тайме мы сильно прессинговали, забили два гола и перевернули игру в свою пользу. Жаль, что мы не забили еще один гол и не обеспечили победу в матче. Албанцы показали, что они не сдаются и что они стойкие. Тем не менее, мы все еще в игре и еще имеем шанс выйти в плей-офф.

Этот второй тайм является руководством к тому, как нам следует играть против Италии. Надеюсь, мы начнем играть с первой минуты, а не с 46-й, что будем на высоте, будем лидировать, а не гнаться за результатом».

Форвард Хорватии Андрей Крамарич:

«Я не думал, что мы будем праздновать мой день рождения так разочаровывающе. Было бы гораздо лучше, если бы мы взяли все три очка, и так было до последних секунд. Это футбол; иногда забиваешь на последней секунде, а иногда пропускаешь.

Мы знаем, что нас ждет сейчас. Нам всегда приходится решать проблемы самым сложным путем, борясь и борясь до последней секунды. Пусть так будет и в этот раз, и, если Бог даст, нам посчастливится выйти из этой группы. Я знаю, что мы играем против Италии, которая, по моему мнению, является, пожалуй, лучшей командой в группе. Нам нужно повторить ту энергию, которую мы показали сегодня во втором тайме, и набрать все три очка, чтобы выйти из группы».

Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)