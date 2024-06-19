Стал известен лучший игрок матча Евро-2024 Хорватия – Албания
Андрей Крамарич забил один из голов хорватской сборной
19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Андрея Крамарича лучшим игроком поединка:
«У него всегда были правильные решения. Он был игроком, который изменил ситуацию», – отметили в УЕФА.
Крамарич вышел на поле в стартовом составе и забил первый гол хорватов на 74-й минуте. На 84-й Андрей был заменен на Мартина Батурина.
Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)
Kramarić picks up #CROALB Player of the Match 🏆@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/krW5PpeOy7— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
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