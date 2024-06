Стал известен лучший игрок матча Евро-2024 Хорватия – Албания

19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Андрея Крамарича лучшим игроком поединка:

«У него всегда были правильные решения. Он был игроком, который изменил ситуацию», – отметили в УЕФА.

Крамарич вышел на поле в стартовом составе и забил первый гол хорватов на 74-й минуте. На 84-й Андрей был заменен на Мартина Батурина.

Kramarić picks up #CROALB Player of the Match 🏆@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/krW5PpeOy7