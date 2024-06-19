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  4. Стал известен лучший игрок матча Евро-2024 Хорватия – Албания
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:57 |
421
0

Стал известен лучший игрок матча Евро-2024 Хорватия – Албания

Андрей Крамарич забил один из голов хорватской сборной

19 июня 2024, 20:57 |
421
0
Стал известен лучший игрок матча Евро-2024 Хорватия – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Крамарич

19 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра завершилась со счетом 2:2.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Андрея Крамарича лучшим игроком поединка:

«У него всегда были правильные решения. Он был игроком, который изменил ситуацию», – отметили в УЕФА.

Крамарич вышел на поле в стартовом составе и забил первый гол хорватов на 74-й минуте. На 84-й Андрей был заменен на Мартина Батурина.

Видеообзор матча Хорватия – Албания (2:2)

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Андрей Крамарич лучший игрок сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Хорватия - Албания Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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