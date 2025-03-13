«Это мечта». Экс-тренер Тоттенхэма не исключает своего возвращения в клуб

Главный тренер сборной Соединенных Штатов Америки Маурисио Почеттино рассказал, что может вернуться на должность в «Тоттенхэм».

Об этом он заявил в интервью изданию talkSPORT.

«Вернуться в «Тоттенхэм» сейчас – это моя мечта, но думаю, что когда-то это произойдет», – прокомментировал Почеттино.

Аргентинский специалист работал со «шпорами» с 2014 по 2019 годы.

Также у тренера спросили о слухах, что он может заменить Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Маурисио Почеттино избежал ответа на этот вопрос и объяснил, что сейчас он главный тренер сборной США.

В матче 28-го тура АПЛ «Борнмут» и «Тоттенхэм» поделили очки в боевом матче.