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  4. «Это мечта». Экс-тренер Тоттенхэма не исключает своего возвращения в клуб
Англия
13 марта 2025, 22:24 |
624
0

«Это мечта». Экс-тренер Тоттенхэма не исключает своего возвращения в клуб

Маурисио Почеттино желает в будущем снова тренировать лондонскую команду

13 марта 2025, 22:24 |
624
0
«Это мечта». Экс-тренер Тоттенхэма не исключает своего возвращения в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Соединенных Штатов Америки Маурисио Почеттино рассказал, что может вернуться на должность в «Тоттенхэм».

Об этом он заявил в интервью изданию talkSPORT.

«Вернуться в «Тоттенхэм» сейчас – это моя мечта, но думаю, что когда-то это произойдет», – прокомментировал Почеттино.

Аргентинский специалист работал со «шпорами» с 2014 по 2019 годы.

Также у тренера спросили о слухах, что он может заменить Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Маурисио Почеттино избежал ответа на этот вопрос и объяснил, что сейчас он главный тренер сборной США.

В матче 28-го тура АПЛ «Борнмут» и «Тоттенхэм» поделили очки в боевом матче.

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Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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