В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.

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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 10-й минуте вперед команду вывел Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. На 16-й минуте капитан хозяев поля Бруну Фернандеш сравнял счет, также забив с 11-метровой отметки.

❗️ ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти