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Лига Европы
13 марта 2025, 22:45 | Обновлено 13 марта 2025, 23:07
88
0

ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти

Бруну Фернандеш и Микель Оярсабаль забили по голу

13 марта 2025, 22:45 | Обновлено 13 марта 2025, 23:07
88
0
ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 10-й минуте вперед команду вывел Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. На 16-й минуте капитан хозяев поля Бруну Фернандеш сравнял счет, также забив с 11-метровой отметки.

❗️ ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Лига Европы видео голов и обзор Бруну Фернандеш Микель Оярсабаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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