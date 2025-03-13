ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти
Бруну Фернандеш и Микель Оярсабаль забили по голу
В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».
Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.
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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
На 10-й минуте вперед команду вывел Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. На 16-й минуте капитан хозяев поля Бруну Фернандеш сравнял счет, также забив с 11-метровой отметки.
❗️ ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад забили по голу с пенальти
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