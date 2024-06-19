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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 18:42 |
475
0

ФОТО. Битва в Гамбурге. Как Албания сыграла вничью с Хорватией

Клаус Гьязула забил и в свои, и в чужие ворота

19 июня 2024, 18:42 |
475
0
ФОТО. Битва в Гамбурге. Как Албания сыграла вничью с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, В среду, 19 июня Гамбурге состоялся матч второго тура Евро-2024 в группе В между Хорватией и Албанией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч завершился боевой ничьей 2:2. Албанец Клаус Гьязула сначала забил в свои ворота, а затем принес своей команде ничью на последних минутах.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

Хорватия – Албания - 2:2

Голы: Крамарич, 74, Гьязула, 76 (авт.) – Лачи, 11, Гьязула, 90+5

Предупреждения: Ивушич, 90+2 (не на поле) – Хисай, 79, Даку, 90+3, Гьязула, 90+7

ФОТО. Битва в Гамбурге. Как Албания сыграла вничью с Хорватией

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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