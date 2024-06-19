Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии

Сборная Хорватии после 0:3 от команды Испании на старте Евро-2014 иного плана на игру не имела – она должна была искать свое счастье только в атаке. Чего-то бояться и придумывать что-то иное «клетчатые» не должны были. Другое дело – албанцы. Они были андердогами встречи, поэтому могли позволить себе думать о нападении исключительно во вторую очередь. В первую – они должны были побеспокоиться о надежности оборонительных порядков.

Как только поединок начался, защита Албании начала работать на полную мощность. Хорваты забрали мяч себе и стали искать любые подступы к воротам соперников. Те держались стойко, не паниковали, а на 11-й минуте разродились убойным для хорватов выпадов. Асани с фланга грамотным пасом нашел перед воротами Хорватии Лачи, а тот головой пробил без шансов для Ливаковича. 0:1.

Это было дежавю – с Италией в первом матче на Евро-2024 албанцы забили еще быстрее. Тот гол не позволил им добиться итогового успеха, и они потерпели поражение 1:2. Но Италия – не Хорватия. Параллели с ней на этом завершились. Как итальянцы, «клетчатые» быстро не отыгрались. Пропустив, они много контролировали мяч, шли вперед большими силами, искали свой шанс, но терпели неудачу за неудачей. На исходе получаса матча их за провалы при созидании могли поочередно наказать вначале Хюсай, но сильно пробил над перекладиной, а затем Асллани – к счастью хорватов, Ливакович сыграл надежно.

Заключительные 15 минут первого тайма прошла в одном ключе – хорваты продолжали идти вперед, албанцы оборонялись и старались контратаковать. С моментами была беда, не говоря уже по-настоящему голевых эпизодах. Не удивительно, что на стадионе более интересные события происходили в секторе, где располагались фанаты из Албании. Они там отжигали не только в эмоциональном плане.

Зато перед самым перерывом преимущество албанской команды едва-едва не удвоил Манай. Головой после поперечного паса он пробил зряче, но Ливакович сыграл надежно.

Игра после отдыха возобновилась в прежнем ключе. И у хорватов наконец-таки стало что-то получаться. На 50-й минуте на ударной позиции оказался свеженький Сучич – Стракоша отметился хорошим сэйвом. Вскоре издали счастье попытал Ковачич, затем неточно пробивал Пашалич. На 61-й минуте бдительность голкипера Албании проверил Перишич. Спустя восемь минут Перишич отдал комфортную передачу на Пашалича, но тот пробил головой лишь в опасной близости от правой стойки ворот Стракоши.

Лишь на 74-й минуте хорваты добились желаемого. Крамарич на свой 33-й день рождения смог пробить и неожиданно, и точно. 1:1 – Стракоша даже не шелохнулся, так как мяч после удара именинника пошел в цель на хорошем противоходе.

А спустя две минуты оборона Албании рассыпалась во второй раз. Удар Крамарича после передачи от Будимира привел к рикошету о ногу Гьязулы – автогол, и 2:1.

Совершенный камбэк позволил игрокам сборной Хорватии основательно перевести дух. В первую очередь, это выражалось в том, что они получили возможность действовать спокойнее. Счет был в их пользу, и уже не им, а албанцам нужно было что-то предпринимать. Наставник команды Хорватии Златко Далич помог подопечным свежими силами, выпустив на поле Сосу и Батурину. Его визави из албанской сборной Силвиньо ответил тем же – в игру вступили Ходжа и Даку.

Албанцы старались до последнего, и смогли совершить, казалось бы, невозможное. На пятой компенсированной минуте Гьязула реабилитировался за автогол – ничья 2:2

24 июня хорватов ждет встреча с итальянцами, а албанцы в тот же день и тот же час померяются силами с испанцами.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

Хорватия – Албания - 2:2

Голы: Крамарич, 74, Гьязула, 76 (авт.) – Лачи, 11, Гьязула, 90+5

Предупреждения: Ивушич, 90+2 (не на поле) – Хисай, 79, Даку, 90+3, Гьязула, 90+7

Хорватия: Ливакович – Перишич (Батурина, 84), Гвардиол, Шутало, Юранович – Ковачич, Брозович (Марио Пашалич, 46), Модрич – Крамарич (Соса, 84), Петкович (Будимир, 69), Майер (Сучич, 46).

Албания: Стракоша – Митай, Аети, Джимсити, Хисай – Лачи (Гьязула, 72), Рамадани (Ходжа, 85), Асллани – Байрами, Манай (Даку, 85), Асани (Сефери, 64).

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

Удары (в створ): 20 (5) – 15 (7)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 0 – 4.

ХОРВАТИЯ - АЛБАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C