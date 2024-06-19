Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Евро
Хорватия
19.06.2024 16:00 – FT 2 : 2
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 18:01 | Обновлено 19 июня 2024, 18:29
2503
23

Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии

Игроки команды Силвиньо успевали забивать и в свои, и в чужие ворота.

19 июня 2024, 18:01 | Обновлено 19 июня 2024, 18:29
2503
23
Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии после 0:3 от команды Испании на старте Евро-2014 иного плана на игру не имела – она должна была искать свое счастье только в атаке. Чего-то бояться и придумывать что-то иное «клетчатые» не должны были. Другое дело – албанцы. Они были андердогами встречи, поэтому могли позволить себе думать о нападении исключительно во вторую очередь. В первую – они должны были побеспокоиться о надежности оборонительных порядков.

Как только поединок начался, защита Албании начала работать на полную мощность. Хорваты забрали мяч себе и стали искать любые подступы к воротам соперников. Те держались стойко, не паниковали, а на 11-й минуте разродились убойным для хорватов выпадов. Асани с фланга грамотным пасом нашел перед воротами Хорватии Лачи, а тот головой пробил без шансов для Ливаковича. 0:1.

Это было дежавю – с Италией в первом матче на Евро-2024 албанцы забили еще быстрее. Тот гол не позволил им добиться итогового успеха, и они потерпели поражение 1:2. Но Италия – не Хорватия. Параллели с ней на этом завершились. Как итальянцы, «клетчатые» быстро не отыгрались. Пропустив, они много контролировали мяч, шли вперед большими силами, искали свой шанс, но терпели неудачу за неудачей. На исходе получаса матча их за провалы при созидании могли поочередно наказать вначале Хюсай, но сильно пробил над перекладиной, а затем Асллани – к счастью хорватов, Ливакович сыграл надежно.

Заключительные 15 минут первого тайма прошла в одном ключе – хорваты продолжали идти вперед, албанцы оборонялись и старались контратаковать. С моментами была беда, не говоря уже по-настоящему голевых эпизодах. Не удивительно, что на стадионе более интересные события происходили в секторе, где располагались фанаты из Албании. Они там отжигали не только в эмоциональном плане.

Зато перед самым перерывом преимущество албанской команды едва-едва не удвоил Манай. Головой после поперечного паса он пробил зряче, но Ливакович сыграл надежно.

Игра после отдыха возобновилась в прежнем ключе. И у хорватов наконец-таки стало что-то получаться. На 50-й минуте на ударной позиции оказался свеженький Сучич – Стракоша отметился хорошим сэйвом. Вскоре издали счастье попытал Ковачич, затем неточно пробивал Пашалич. На 61-й минуте бдительность голкипера Албании проверил Перишич. Спустя восемь минут Перишич отдал комфортную передачу на Пашалича, но тот пробил головой лишь в опасной близости от правой стойки ворот Стракоши.

Лишь на 74-й минуте хорваты добились желаемого. Крамарич на свой 33-й день рождения смог пробить и неожиданно, и точно. 1:1 – Стракоша даже не шелохнулся, так как мяч после удара именинника пошел в цель на хорошем противоходе.

А спустя две минуты оборона Албании рассыпалась во второй раз. Удар Крамарича после передачи от Будимира привел к рикошету о ногу Гьязулы – автогол, и 2:1.

Совершенный камбэк позволил игрокам сборной Хорватии основательно перевести дух. В первую очередь, это выражалось в том, что они получили возможность действовать спокойнее. Счет был в их пользу, и уже не им, а албанцам нужно было что-то предпринимать. Наставник команды Хорватии Златко Далич помог подопечным свежими силами, выпустив на поле Сосу и Батурину. Его визави из албанской сборной Силвиньо ответил тем же – в игру вступили Ходжа и Даку.

Албанцы старались до последнего, и смогли совершить, казалось бы, невозможное. На пятой компенсированной минуте Гьязула реабилитировался за автогол – ничья 2:2

24 июня хорватов ждет встреча с итальянцами, а албанцы в тот же день и тот же час померяются силами с испанцами.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 2-й тур

Хорватия – Албания - 2:2

Голы: Крамарич, 74, Гьязула, 76 (авт.) – Лачи, 11, Гьязула, 90+5

Предупреждения: Ивушич, 90+2 (не на поле) – Хисай, 79, Даку, 90+3, Гьязула, 90+7

Хорватия: Ливакович – Перишич (Батурина, 84), Гвардиол, Шутало, Юранович – Ковачич, Брозович (Марио Пашалич, 46), Модрич – Крамарич (Соса, 84), Петкович (Будимир, 69), Майер (Сучич, 46).

Албания: Стракоша – Митай, Аети, Джимсити, Хисай – Лачи (Гьязула, 72), Рамадани (Ходжа, 85), Асллани – Байрами, Манай (Даку, 85), Асани (Сефери, 64).

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

Удары (в створ): 20 (5) – 15 (7)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 0 – 4.

ХОРВАТИЯ - АЛБАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

По теме:
ФОТО. Битва в Гамбурге. Как Албания сыграла вничью с Хорватией
ВИДЕО. Реабилитировался за автогол. Гьязула спас Албанию от поражения
ВИДЕО. Камбэк за две минуты! Хорватия забила два гола Албании
сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Хорватия - Албания отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 18 июня 2024, 21:14 3
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024

Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Бокс | 19 июня 2024, 12:46 2
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко

Легендарный боксер отметил удар Шеннона Бриггса

Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Бокс | 19.06.2024, 11:24
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 19.06.2024, 13:20
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 19.06.2024, 17:22
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
ОТО ФУДБОЛ АЖ ЛЮБО ДИВИТИСЬ
Ответить
+4
Boodya
Хорвати ризикують поїхати додому після групової стадії
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Албанцi красенi! Повага хлопцям за боротьбу, молодцi
Ответить
+4
Гагик Пердонян
наші хай подивляться як треба гризти за результат... албанці молодці
Ответить
+3
DK1961
Русня радостно визжит и выливает свое г...но на всех сайтах, хороня украинскую сборную заранее. Докажите обратное!
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Владислав Антонов
Нарешті закінчився хорватський фарт, гоу хом! 
Ответить
+2
Serggio007
Наша "найсильніша збірна усіх часів" влетіла б цій Албанії без варіантів..
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Может так сложиться в группах А и В, что занявшие 3-е место сборные наберут меньше 4-х очков. Шанс для Украины выйти в плей-офф, но в любом случае надо побеждать словаков
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Молодцы, албанцы👏👏
Ответить
+1
GloryUkraine
Вийти з третього місця шансів майже нема ні у Албанії, ні у Хорватіі.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Play Games
Хорвати грали наче їм всім по років 40-45. Але вони все так грають.  Все як завжди. Ставиш на одних. Виграють інші. На останніх хвилинах. Обідня нічия. Розвод всі ті ставки
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
DK1961
Теперь надо болеть, чтобы сегодня немцы разбили венгров, а банкиры - шотландцев.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 39
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
19.06.2024, 07:01 15
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 19
Бокс
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 85
Футбол
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 6
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 59
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем