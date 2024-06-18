В среду, 19 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Хорватии и Албании. Поединок состоится в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Хорватия

Сборная Хорватии почин чемпионата Европы 2024 по полной программе провалила. В матче с командой Испании она практически ничего стоящего не показала и, как следствие, проиграла со счетом 0:3.

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Подобного исхода первого поединка на Евро-2024 в стане «клетчатых» и их поклонников, думается, никто не ожидал. Да, испанская команда была фаворитом поединка, но чтобы в итоге она добилась крупной победы – это было за гранью допустимого.

Впрочем, 0:3 от Испании уже никуда не денешь, а турнирная борьба продолжается. В ней балканцам нужны очки, чтобы не наступил момент прощания с Евро-2024 раньше желаемого. Лука Модрич и Ко должны сделать выводы не только из своего поражения от испанцев, а и от первого матча Албании на турнире с командой Италии (1:2). Там хорваты также могут найти для себя массу полезной информации, чтобы рассчитывать на успех в предстоящем матче.

Албании

Сборная Албании уже оставила о себе хороший след на чемпионате Европы 2024. Чего только ее супербыстрый гол в матче с Италией стоит, когда Недим Байрами разменял стартовые нули уже на 23-й секунде игры. Этот показатель оказался рекордным в истории финальных турниров ЧЕ.

В разочарованию того же Байрами и его партнеров, до счастливого финала в матче с итальянцами они не потянули, а проиграли со счетом 1:2. Однако, повторимся, заставили говорить о себе из-за того, как они противостояли Италии.

Предстоящая игра станет новым экзаменом для албанской команды. В ней будет дополнительная подоплека для определения зрелости сборной, ведь она состоится через 4 дня после первого поединка на турнире. Это не целенаправленная подготовка к матчу на протяжении длительного времени, как было в случае в игрой против Италии.

Статистика встреч

Сборные Хорватии и Албании на официальном уровне очных встреч не проводили.

Прогноз на противостояние

Хорваты в турнирной таблице группы пока находятся не там, где им хотелось бы, и не там, где должны. Можно смело ожидать того, что после матча с албанцами их положение в квартете изменится в лучшую для них сторону – Хорватия должна победить.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Ковачич, Брозович, Модрич, Майер, Крамарич, Будимир.

Албания: Стракоша – Хюсай, Джимсити, Айети, Митай, Асллани, Байрами, Рамадани, Сефери, Асани, Бройя.

19 июня, среда