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Лига наций
13 марта 2025, 16:15 | Обновлено 13 марта 2025, 16:29
365
1

Вызвали ли Мбаппе? Дешам объявил состав сборной Франции на Лигу наций

Килиан вернулся в состав после пропущенных двух матчей

13 марта 2025, 16:15 | Обновлено 13 марта 2025, 16:29
365
1
Вызвали ли Мбаппе? Дешам объявил состав сборной Франции на Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроками, которые примут участие в матчах Лиги наций против сборной Хорватии.

После перерыва в команду вернулся форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Интересно, что Дешам вызвал в сборную аж семь форвардов. Среди них и игрок «Ювентуса» Рандаль Коло-Муани, который набрал фантастическую форму после перехода в туринский клуб.

Матчи против Хорватии пройдут 20 и 23 марта.

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Уильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло-Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

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Александр Сильченко Источник: Федерация футбола Франции
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