Триллер в Лиге конференций: 9 голов, удаление, спасение на 90+5-й, пенальти

13 марта состоялся ответный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Лугано и Целе [первый поединок – 0:1].

Коллективы сыграли на стадионе Стокхорн Арена в городе Тун. Основное время встречи завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев, в овертаймах каждая из сторон забила по одному голу, а серию пенальти выиграли гости – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лугано проходил в четвертьфинал ЛК до 90+5-й минуты, но остался в меньшинстве и Армандас Кучис сумел перевести игру в экстратаймы, забив с 11-метровой точки.

На 97-й Целе вышел вперед, однако Лугано в меньшинстве отличился на 118-й. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказалася клуб из Словении.

Следующим соперником Целе будет победитель противостояния Панатинаикос – Фиорентина.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4 (пен. 1:3) [первый поединок – 0:1]

Голы: Белхадж, 21, Кутциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сеслар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен.), Ньето, 90+5

Удаление: Хайдари, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine