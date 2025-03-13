Триллер в Лиге конференций: 9 голов, удаление, спасение на 90+5-й, пенальти
Целе в драматичном ответном матче выбил Лугано из розыгрыша еврокубка
13 марта состоялся ответный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Лугано и Целе [первый поединок – 0:1].
Коллективы сыграли на стадионе Стокхорн Арена в городе Тун. Основное время встречи завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев, в овертаймах каждая из сторон забила по одному голу, а серию пенальти выиграли гости – 3:1.
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Лугано проходил в четвертьфинал ЛК до 90+5-й минуты, но остался в меньшинстве и Армандас Кучис сумел перевести игру в экстратаймы, забив с 11-метровой точки.
На 97-й Целе вышел вперед, однако Лугано в меньшинстве отличился на 118-й. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказалася клуб из Словении.
Следующим соперником Целе будет победитель противостояния Панатинаикос – Фиорентина.
Лига конференций 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 13 марта
Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4 (пен. 1:3) [первый поединок – 0:1]
Голы: Белхадж, 21, Кутциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сеслар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен.), Ньето, 90+5
Удаление: Хайдари, 90+4
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