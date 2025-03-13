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Лига конференций
Лугано
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 4
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Целе Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2025, 22:47 | Обновлено 13 марта 2025, 23:02
538
1

Триллер в Лиге конференций: 9 голов, удаление, спасение на 90+5-й, пенальти

Целе в драматичном ответном матче выбил Лугано из розыгрыша еврокубка

13 марта 2025, 22:47 | Обновлено 13 марта 2025, 23:02
538
1
Триллер в Лиге конференций: 9 голов, удаление, спасение на 90+5-й, пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Лугано и Целе [первый поединок – 0:1].

Коллективы сыграли на стадионе Стокхорн Арена в городе Тун. Основное время встречи завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев, в овертаймах каждая из сторон забила по одному голу, а серию пенальти выиграли гости – 3:1.

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Лугано проходил в четвертьфинал ЛК до 90+5-й минуты, но остался в меньшинстве и Армандас Кучис сумел перевести игру в экстратаймы, забив с 11-метровой точки.

На 97-й Целе вышел вперед, однако Лугано в меньшинстве отличился на 118-й. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказалася клуб из Словении.

Следующим соперником Целе будет победитель противостояния Панатинаикос – Фиорентина.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4 (пен. 1:3) [первый поединок – 0:1]

Голы: Белхадж, 21, Кутциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сеслар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен.), Ньето, 90+5

Удаление: Хайдари, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лугано Целе Лига конференций пенальти серия пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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WalterBlack
таких матчів навіть в Лізі чемпіонів не побачиш, зустрічі подібних команд завжди найцікавіші
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