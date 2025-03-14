Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лугано – Целе – 5:4 (пен. 1:3). Как это было: шоу в еврокубке. Видео голов
Лига конференций
Лугано
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 4
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Целе Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 марта 2025, 00:50 |
98
0

Лугано – Целе – 5:4 (пен. 1:3). Как это было: шоу в еврокубке. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций

14 марта 2025, 00:50 |
98
0
Лугано – Целе – 5:4 (пен. 1:3). Как это было: шоу в еврокубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Лугано и Целе [первый поединок – 0:1].

Коллективы сыграли на стадионе Стокхорн Арена в городе Тун.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время встречи завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев, в овертаймах каждая из сторон забила по одному голу, а серию пенальти выиграли гости – 3:1.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4 (пен. 1:3) [первый поединок – 0:1]

Голы: Белхадж, 21, Кутциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сеслар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен.), Ньето, 90+5

Удаление: Хайдари, 90+4

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан Карничник (Целе).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ларс-Лукас Май (Лугано).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Свит Сешлар (Целе).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Edmilson Filho (Целе).
118’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Doumbia (Лугано).
97’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанхо Ньето (Целе).
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Армандас Кучис (Целе).
90’ +4
Альбиан Хайдари (Лугано) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Куциас (Лугано).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тамар Светлин (Целе).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Дос Сантос (Лугано).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Куциас (Лугано).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Свит Сешлар (Целе).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хадж Махмуд (Лугано).
По теме:
Лацио – Виктория – 1:1. Романьоли спас. Видео голов и обзор матча
Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
ВИДЕО. Моуриньо вылетел из ЛЕ. Рейнджерс по пенальти прошел Фенербахче
Лугано пенальти серия пенальти Целе видео голов и обзор Лига конференций удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Футбол | 13 марта 2025, 11:33 1
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям

Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу

Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Бокс | 13 марта 2025, 09:57 12
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника

Украинскому боксеру выгоднее провести реванш против Дюбуа

Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Футбол | 14.03.2025, 01:57
Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2025, 19:40
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
Футбол | 13.03.2025, 23:47
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25 1
Футбол
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем