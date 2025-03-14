13 марта состоялся ответный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Лугано и Целе [первый поединок – 0:1].

Коллективы сыграли на стадионе Стокхорн Арена в городе Тун.

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Основное время встречи завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев, в овертаймах каждая из сторон забила по одному голу, а серию пенальти выиграли гости – 3:1.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Лугано (Швейцария) – Целе (Словения) – 5:4 (пен. 1:3) [первый поединок – 0:1]

Голы: Белхадж, 21, Кутциас, 42, 80, Дос Сантос, 44, Думбия, 118 – Сеслар, 40, Светлин, 68, Кучис, 90+5 (пен.), Ньето, 90+5

Удаление: Хайдари, 90+4

Видеообзор матча