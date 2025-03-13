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  4. Беллингем – второй игрок в истории по количеству матчей в ЛЧ до 21 года
Лига чемпионов
13 марта 2025, 22:27 |
310
0

Беллингем – второй игрок в истории по количеству матчей в ЛЧ до 21 года

Выше в списке только Икер Касильяс

13 марта 2025, 22:27 |
310
0
Беллингем – второй игрок в истории по количеству матчей в ЛЧ до 21 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал вторым игроком в истории, который провел наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов до 21 года (45).

12 марта состоялся второй матч 1/8 финала ЛЧ между «Атлетико» и «Реалом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По сумме двух поединков (2:2) и серии пенальти (4:2) «сливочные» вышли в 1/4 финала турнира.

Больше матчей в еврокубке до 21 года сыграл только экс-игрок «Реала» Икер Касильяс (47).

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Беллингем принял участие в 11 поединках, отметившись 6 результативными действиями (3 Г + 3 А).

«Сливочные» в четвертьфинале соревнования встретятся с «Арсеналом».

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Икер Касильяс Атлетико Мадрид Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Джуд Беллингем
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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