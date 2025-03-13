Беллингем – второй игрок в истории по количеству матчей в ЛЧ до 21 года
Выше в списке только Икер Касильяс
Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал вторым игроком в истории, который провел наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов до 21 года (45).
12 марта состоялся второй матч 1/8 финала ЛЧ между «Атлетико» и «Реалом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По сумме двух поединков (2:2) и серии пенальти (4:2) «сливочные» вышли в 1/4 финала турнира.
Больше матчей в еврокубке до 21 года сыграл только экс-игрок «Реала» Икер Касильяс (47).
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Беллингем принял участие в 11 поединках, отметившись 6 результативными действиями (3 Г + 3 А).
«Сливочные» в четвертьфинале соревнования встретятся с «Арсеналом».
Jude Bellingham has now made more Champions League appearances whilst aged 21 or younger than any other outfield player in the competition's history (45), with Iker Casillas (47) the only GK to make more. 🧤— Squawka (@Squawka) March 12, 2025
Jude for Real Madrid against Atletico:
◉ Most duels won (13)
◉ Most… pic.twitter.com/Xy7a6HcXyM
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