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Лига Европы
Атлетик Бильбао
13.03.2025 19:45 – 26 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Рома
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Италия
13 марта 2025, 19:51 |
260
0

Атлетик Бильбао – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени

13 марта 2025, 19:51 |
260
0
Атлетик Бильбао – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».

Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.

Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.

Лига Европы. 1/8 финала

Атлетик Бильбао – Рома – 0:0 (обновляется)

Голы:

События матча

11’
Матс Хуммельс (Рома) получает красную карточку.
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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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