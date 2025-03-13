13.03.2025 19:45 – 26’ 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Италия13 марта 2025, 19:51 |
260
0
Атлетик Бильбао – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени
13 марта 2025, 19:51 |
260
0
В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» Бильбао и «Ромой».
Встречу принимает Сан-Мамес в Бильбао.
Первая встреча команд завершилась победой римского коллектива со счетом 2:1.
Лига Европы. 1/8 финала
Атлетик Бильбао – Рома – 0:0 (обновляется)
Голы:
События матча
11’
Матс Хуммельс (Рома) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2025, 00:47 28
«Галактикос» вырвали путевку в четвертьфинал
Футбол | 13 марта 2025, 12:44 29
Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко предлагает коротко пройтись по основным фактам карьеры вингера
Футбол | 13.03.2025, 07:23
Футбол | 13.03.2025, 19:05
Футбол | 13.03.2025, 01:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2025, 09:57 12
12.03.2025, 07:50 7
13.03.2025, 07:50 3
11.03.2025, 17:56 20
12.03.2025, 22:11 7
12.03.2025, 06:23 3